“Lo responsabilizo a él": mensaje de exministra de Sedis antes de entregarse tras matar a supuesto ladrón

“Este es el rostro de la delincuencia que no duerme...”, así iniciaba el último mensaje publicado en redes sociales por la exviceministra de la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis), Doris Mayell Mendoza Pastor, semanas antes del hecho violento ocurrido en la aldea Jutiquile, en Juticalpa, Olancho.
En aquella publicación, la exfuncionaria expresaba un fuerte señalamiento contra la delincuencia y describía a supuestos responsables de hechos delictivos como “personas que dañan a quienes trabajan día a día”, en un mensaje que rápidamente generó reacciones entre usuarios de redes sociales.
El texto, compartido el pasado 21 de mayo, reflejaba su postura frente a la inseguridad que se vive en el país, donde también advertía sobre la situación que, según ella, afecta a ciudadanos y emprendedores.
En el mismo mensaje, Mendoza Pastor llegó incluso a responsabilizar a un supuesto delincuente por cualquier situación que pudiera ocurrirle a ella o a su familia, en un contenido que hoy vuelve a circular tras el hecho ocurrido en Olancho.
La publicación ha cobrado relevancia nuevamente luego de que la exfuncionaria fuera vinculada a un caso de homicidio ocurrido en una propiedad privada en la aldea Jutiquile, municipio de Juticalpa.
De acuerdo con los reportes preliminares, el hecho se registró durante la madrugada del 24 de junio, cuando un hombre identificado como Kelvin Javier Carías, de 41 años, habría ingresado a la vivienda con la presunta intención de cometer un robo.
Las investigaciones iniciales señalan que, al detectar la presencia del intruso, se produjo un enfrentamiento dentro de la propiedad, en el que se utilizó un arma de fuego, provocando la muerte del hombre en el lugar.
Tras el hecho, Doris Mendoza Pastor se presentó de manera voluntaria ante las autoridades competentes para rendir su declaración y someterse al proceso investigativo correspondiente.
El caso fue remitido al Ministerio Público, institución que deberá determinar las circunstancias exactas del suceso y establecer si se configura o no la figura de legítima defensa conforme a la ley hondureña.
Mendoza Pastor es una figura conocida en la política nacional, ya que se desempeñó como subsecretaria en la extinta Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (Sedis) y participó en procesos electorales como candidata a vicealcaldesa del Distrito Central.
Mientras avanza la investigación, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para reconstruir la secuencia de los hechos y esclarecer lo ocurrido en la zona rural de Jutiquile.
El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público, mientras se espera que en los próximos días se determinen las primeras conclusiones oficiales sobre lo ocurrido.