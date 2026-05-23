INP traslada a privados de libertad de Támara a Ilama y de El Progreso a Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de reducir la situación de hacinamiento y garantizar condiciones dignas a los privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), realizó el traslado de 39 reclusos. A través de un comunicado el INP informó a la comunidad en general que en “cumplimiento a una resolución emitida por el Poder Judicial e interna del INP; con la finalidad de reducir la situación de hacinamiento y continuar garantizando condiciones dignas para las personas privadas de libertad, se realizó una operación de traslado de 39 internos, provenientes de los centros penitenciarios de El Progreso y Támara.

La reubicación se dividió de la siguiente manera: 22 privados de libertad fueron trasladados del Centro Penitenciario de El Progreso hacia en el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso. De forma simultánea, se trasladaron a 17 internos del Centro Penitenciario Nacional de Támara hacia el Centro Penitenciario de llama en el departamento de Santa Bárbara. Se dio a conocer que la operación de traslado, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en apego a la normativa legal nacional e internacional vigente, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad.