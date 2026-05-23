INP traslada a privados de libertad de Támara a Ilama y de El Progreso a Morocelí

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de reducir la situación de hacinamiento y garantizar condiciones dignas a los privados de libertad, el Instituto Nacional Penitenciario (INP), realizó el traslado de 39 reclusos.
A través de un comunicado el INP informó a la comunidad en general que en “cumplimiento a una resolución emitida por el Poder Judicial e interna del INP; con la finalidad de reducir la situación de hacinamiento y continuar garantizando condiciones dignas para las personas privadas de libertad, se realizó una operación de traslado de 39 internos, provenientes de los centros penitenciarios de El Progreso y Támara.
La reubicación se dividió de la siguiente manera: 22 privados de libertad fueron trasladados del Centro Penitenciario de El Progreso hacia en el Centro Penitenciario de Morocelí, El Paraíso.
De forma simultánea, se trasladaron a 17 internos del Centro Penitenciario Nacional de Támara hacia el Centro Penitenciario de llama en el departamento de Santa Bárbara.
Se dio a conocer que la operación de traslado, se desarrolló bajo estrictas medidas de seguridad y en apego a la normativa legal nacional e internacional vigente, garantizando el respeto a los derechos fundamentales y humanos de las personas privadas de libertad.
Las autoridades establecen que el Instituto Nacional Penitenciario, “reafirma su compromiso de impulsar acciones orientadas al mejoramiento de las condiciones de los centros penitenciarios del país, promoviendo espacios más seguros, ordenados y adecuados para la rehabilitación y reinserción social de la población penitenciaria”.
Además, consideran que los traslados de los privados de libertad de un penal a otro, se realizan de manera frecuente, principalmente entre reclusos de mayor peligrosidad, ya que el objetivo es que no participen en actos que están en contra de la ley, especialmente revueltas o amotinamientos.