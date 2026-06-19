A disparos matan a menor de edad en Choluteca; ya detuvieron a los sospechosos

Choluteca, Honduras.- Bajo la lluvia y frente a una pulpería se realizó el levantamiento del cuerpo de un menor de 16 años, quien fue asesinado a disparos la tarde de este viernes 19 de junio en el barrio Las Colinas de Choluteca.
La víctima fue identificada como Brayan Josué Moncada, residente de este sector del sur del país. Su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos.
De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento se registró en el barrio Las Colinas, donde el joven fue atacado a disparos. Las circunstancias en las que ocurrió el crimen continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.
Agentes de la Policía Nacional se desplazaron hasta la escena para acordonar el área y realizar las diligencias correspondientes, donde llegó el personal de Medicina Forense para realizar el levantamiento cadavérico.
El cuerpo del adolescente fue trasladado a la morgue de Tegucigalpa, donde se le practicarán los procedimientos legales establecidos.
Detención de sospechosos
Horas después del hecho, la Policía Nacional informó sobre la captura de cuatro presuntos integrantes de la banda criminal denominada “Los Pelones”, quienes son señalados de participar en el ataque del joven.
Según las autoridades, durante el operativo fueron decomisadas armas de fuego, teléfonos celulares y un vehículo que estaría relacionado con el caso.
La causa penal será presentada por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO), mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.