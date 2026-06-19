A disparos matan a menor de edad en Choluteca; ya detuvieron a los sospechosos

Choluteca, Honduras.- Bajo la lluvia y frente a una pulpería se realizó el levantamiento del cuerpo de un menor de 16 años, quien fue asesinado a disparos la tarde de este viernes 19 de junio en el barrio Las Colinas de Choluteca.

La víctima fue identificada como Brayan Josué Moncada, residente de este sector del sur del país. Su muerte ha causado consternación entre familiares, amigos y vecinos.

De acuerdo con la información preliminar, el hecho violento se registró en el barrio Las Colinas, donde el joven fue atacado a disparos. Las circunstancias en las que ocurrió el crimen continúan bajo investigación por parte de las autoridades competentes.