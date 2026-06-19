Matan a joven mototaxista en Nacaome, Valle; acababa de salir de Támara

Valle, Honduras.- En las últimas horas se registró la muerte violenta de un joven al interior de una vivienda del barrio Morazán, en la ciudad de Nacaome, Valle, que mantiene bajo investigación a las autoridades policiales.

La víctima fue identificada como Ludy Ramírez, residente de esta localidad, quien trabajaba como mototaxista. Fue encontrado sin vida en su vivienda.

De acuerdo con los primeros reportes, Ramírez había recuperado recientemente su libertad tras permanecer recluido en la Penitenciaría Nacional de Támara. Sin embargo, hasta el momento se desconoce si existe alguna relación entre ese antecedente y el crimen.