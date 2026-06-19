Abogada de médico que atendió a la chef Sandra Díaz dice "no anda huyendo, es una persona íntegra"

La defensa legal del doctor Pablo Cerritos se pronunció sobre el caso de la chef Sandra Díaz del Valle, quien falleció en circunstancias que continúan bajo investigación de las autoridades competentes. Esto dijo:
Tras reaparecer para dar su versión, el doctor Pablo Cerritos explicó todos los procedimientos realizados a su paciente y relató que estuvo con ella hasta el momento en que fue trasladada al Hospital Escuela, donde posteriormente falleció.
Relató que, tras su atención en la clínica, su salud empeoró, por lo que primero se llamó al 911, pero en vista de que la ambulancia no llegaba, “fuimos con su cónyuge (Juan Fernando Lobo), un enfermero y yo (Pablo Cerritos), a trasladarla al Hospital Escuela, con un deterioro progresivo en el camino de su presión arterial”, donde falleció.
A través de su abogada, el médico reiteró su disposición de colaborar con el Ministerio Público en caso de ser requerido dentro del proceso de investigación que se desarrolla tras la muerte de la chef.
La representante legal explicó que, hasta el momento, su defendido no ha sido llamado formalmente por las autoridades, aunque aseguró que se mantiene en total disposición para atender cualquier diligencia que sea necesaria.
“Hasta este momento no se ha requerido a mi representado, al doctor Pablo Cerritos, pero como representante legal estamos en toda la disposición en cualquier situación de investigación, etapa previa, si es llamado a dar declaración ante el Ministerio Público como una diligencia está totalmente dispuesto”, señaló.
La abogada también pidió respeto al principio de presunción de inocencia, subrayando que el caso debe ser tratado dentro del marco del debido proceso mientras avanzan las investigaciones.
“Confiamos en el Ministerio Público que se debe de respetar el debido proceso y que esperemos el resultado del mismo a través de una autopsia, que es fundamental saber cuál fue la causal de muerte de la ahora occisa Sandra del Valle”, expresó.
En cuando a la circulación de los videos relacionado con la atención médica brindada a la chef, señalando que desconocen cómo se filtró la información.
“Desconocemos cómo filtraron este tipo de información, pero serán los entes pertinentes, las autoridades, las que demostrarán cómo obtuvieron dichos videos”, agregó.
“La importancia del mismo es determinar realmente cuál fue la causal de muerte y así desvirtuar todas las hipótesis o especulaciones que han hecho”, indicó.
Concluyó que “en cualquier etapa del proceso que el Ministerio Público requiera a mis representados, estamos a disposición y al mismo tiempo no anda huyendo, es una persona íntegra y ha dado la cara, por lo cual solicitamos que sea escuchado”.