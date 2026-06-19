Abogada de médico que atendió a la chef Sandra Díaz dice "no anda huyendo, es una persona íntegra"

Relató que, tras su atención en la clínica, su salud empeoró, por lo que primero se llamó al 911, pero en vista de que la ambulancia no llegaba, “fuimos con su cónyuge (Juan Fernando Lobo), un enfermero y yo (Pablo Cerritos), a trasladarla al Hospital Escuela, con un deterioro progresivo en el camino de su presión arterial”, donde falleció.