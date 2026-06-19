¿Habrá cortes de luz este sábado 20 de junio en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños no tendrán que modificar sus planes por apagones programados este sábado 20 de junio. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) confirmó que, hasta el momento, no existen interrupciones del servicio previstas para esa fecha. La información se desprende del cronograma de mantenimiento correspondiente a la semana comprendida entre el 15 y el 21 de junio, en el que no aparecen trabajos programados para el sábado en ninguna región del país. De esta manera, el suministro eléctrico debería mantenerse con normalidad durante toda la jornada, siempre y cuando no se registren emergencias o fallas inesperadas en la red nacional.

La estatal continúa desarrollando labores de mantenimiento preventivo en distintas zonas de Honduras con el propósito de mejorar la estabilidad del servicio y reducir las interrupciones prolongadas. Entre las actividades que regularmente realiza se encuentran la reparación de equipos, trabajos en líneas de distribución, mantenimiento de transformadores, además de la poda de árboles cercanos al tendido eléctrico. Estas acciones forman parte de los programas de conservación de la red que ejecuta la empresa para garantizar un funcionamiento más eficiente del sistema energético nacional.

No obstante, la ENEE recordó que los calendarios de trabajo pueden sufrir cambios de última hora debido a condiciones climáticas, emergencias o situaciones técnicas que obliguen a modificar la programación prevista.