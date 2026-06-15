¿En qué lugares de Honduras habrá cortes de energía este martes 16 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los cortes de energía eléctrica programados continuarán este martes 16 de junio en Honduras como parte de los trabajos de mantenimiento que desarrolla la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en distintos puntos de la red de distribución.
La estatal informó mediante su calendario de interrupciones que algunos sectores permanecerán temporalmente sin servicio mientras se ejecutan labores orientadas a mejorar la estabilidad y funcionamiento del sistema eléctrico.
De acuerdo con la programación oficial, las suspensiones forman parte de las acciones preventivas que la institución realiza periódicamente para fortalecer la infraestructura energética y reducir fallas en el suministro.
Las autoridades recomiendan a la población tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante el período de interrupción, especialmente en hogares, comercios e industrias que dependen del servicio eléctrico para sus actividades diarias.
Asimismo, se aconseja desconectar aparatos electrónicos sensibles para prevenir daños cuando se restablezca la energía.
La ENEE recordó que estos trabajos son necesarios para garantizar mejores condiciones de operación en la red y atender diferentes necesidades técnicas identificadas por las cuadrillas de mantenimiento.
Las interrupciones programadas para este martes afectarán sectores residenciales, comerciales e industriales de la zona norte del país.
San Pedro Sula, Cortés (8:45 AM - 2:45 PM)
Barrio Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilos y Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, Plásticos Industriales (PLISA), Molino Harinero Sula, Colonia Sitraalus, Centro Comercial Santa Mónica Este y Supermercados La Colonia (Plaza 105).
La estatal eléctrica reiteró que los horarios están sujetos al avance de los trabajos programados y podrían variar dependiendo de las condiciones operativas que se presenten durante la jornada.
Por ello, recomienda a los abonados mantenerse atentos a los canales oficiales de comunicación para conocer cualquier actualización relacionada con los cortes programados.