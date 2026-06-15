¿En qué lugares de Honduras habrá cortes de energía este martes 16 de junio?

Tegucigalpa, Honduras.- Los cortes de energía eléctrica programados continuarán este martes 16 de junio en Honduras como parte de los trabajos de mantenimiento que desarrolla la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) en distintos puntos de la red de distribución.

La estatal informó mediante su calendario de interrupciones que algunos sectores permanecerán temporalmente sin servicio mientras se ejecutan labores orientadas a mejorar la estabilidad y funcionamiento del sistema eléctrico.

De acuerdo con la programación oficial, las suspensiones forman parte de las acciones preventivas que la institución realiza periódicamente para fortalecer la infraestructura energética y reducir fallas en el suministro.