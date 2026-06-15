Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: Seguir EN DIRECTO partido del Mundial 2026

Uruguay y Arabia Saaudita cierran el telón de la actividad en el grupo H del Mundial 2026

  • Uruguay vs Arabia Saudita EN VIVO: Seguir EN DIRECTO partido del Mundial 2026

    Uruguay y Arabia Saudita se miden en la ciudad de Miami, EE UU.

     Foto: El Heraldo

Miami, EE UU.- La primera jornada en el grupo H del Mundial 2026 se cierra con el Uruguay vs Arabia Saudita en el Hard Rock Stadium de Miami.

A primera hora se dio una tremenda sorpresa en este sector cuando España y Cabo Verde empataron 0-0, por lo que Uruguay espera aprovechar su favoritismo y sacar los tres puntos ante los asiáticos.

No se vio en TV: Frustración de España vs Cabo Verde y excandidato presidencial hondureño en el estadio

Minuto a minuto del Uruguay vs Arabia:

Gamecast del Uruguay vs Arabia:

11 de Arabia:

11 de Uruguay: