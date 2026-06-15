EE UU acelera casos migratorios con audiencias masivas en tribunales

Tegucigalpa, Honduras.-Las autoridades migratorias de Estados Unidos han comenzado a implementar un modelo de audiencias grupales de gran escala en distintos tribunales del país, una medida que busca reducir el acumulado de casos pendientes y acelerar la resolución de procesos migratorios. Bajo este sistema, decenas de personas son convocadas al mismo tiempo para comparecer ante un juez y recibir instrucciones sobre el avance de sus expedientes.

La modalidad representa un cambio significativo respecto a las audiencias tradicionales, donde el número de casos atendidos por sesión era considerablemente menor. El nuevo esquema ha generado preocupación entre organizaciones y especialistas en materia migratoria, quienes advierten que algunos extranjeros podrían enfrentar dificultades para adaptarse a los cambios en las fechas de sus comparecencias, especialmente cuando las notificaciones se realizan con poco tiempo de anticipación.

Ausentarse puede tener consecuencias inmediatas

Expertos en derecho migratorio señalan que no acudir a una audiencia programada puede derivar en decisiones judiciales desfavorables para los solicitantes. Entre ellas figura la posibilidad de que se emitan órdenes de deportación sin que la persona esté presente para presentar argumentos o evidencias a su favor.