Imagen de Juan Orlando Hernández en el partido Estados Unidos-Paraguay en el Mundial 2026 es de IA

Tegucigalpa, Honduras.- Circula en redes sociales una imagen que supuestamente muestra al expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández como espectador del partido entre Estados Unidos y Paraguay, disputado el 12 de junio en el Mundial 2026. Sin embargo, la publicación es falsa. La imagen fue generada con inteligencia artificial y no corresponde a un hecho real, comprobó EH Verifica. “Así disfrutó el partido de Estados Unidos contra Paraguay el ex presidente Juan Orlando Hernández”, dice textualmente la descripción de una publicación de Facebook, difundida desde el 13 de junio.

Desde que Juan Orlando Hernández (JOH), como se le conoce por las iniciales de su nombre, salió de prisión tras recibir un indulto completo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha permanecido en ese país. Según ha manifestado públicamente, espera regresar a Honduras. De hecho, el expresidente hondureño (2014-2022) ha sido visto en distintos establecimientos en Estados Unidos, según publicaciones compartidas por usuarios en redes sociales. Además, ha concedido entrevistas a diferentes personajes. La vigésima tercera edición del Mundial de fútbol arrancó el 11 de junio y, por primera vez, se celebra de forma conjunta en tres países: Estados Unidos, México y Canadá.

Imagen de IA

Rastreos con palabras clave en los buscadores, así como una revisión en las redes sociales del expresidente Juan Orlando Hernández ( Facebook , Instagram , X y TikTok ) no encontró información alguna de que haya asistido al encuentro entre Estados Unidos y Paraguay. EH Verifica analizó el contenido viral y detectó varios indicios de que la imagen habría sido generada con inteligencia artificial. Entre ellos destacan una zona borrosa en la botella de refresco y rasgos físicos atribuidos al expresidente JOH que no coinciden con su apariencia conocida. Ante estas inconsistencias, la imagen fue sometida a una evaluación con la herramienta Sightengine, especializada en la detección de contenido sintético. El análisis arrojó una probabilidad del 93% de que se trate de una imagen generada mediante inteligencia artificial.