La reacción de la FIFA luego que jugadores pidieron declarar en español en el Mundial

Sin embargo, la situación creada el pasado sábado, con Hakimi y Vinicius, en las conferencias de prensa previas al Marruecos-Brasil, y con De Jong, antes del Países Bajos-Japón, cuando todos estos jugadores se mostraron partidarios de responder español a preguntas formuladas en el mismo idioma, ha llevado a la FIFA a replantearse el criterio oficial.