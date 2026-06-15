En libertad se defenderá mujer que embistió con su vehículo a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un juez de los tribunales de La Ceiba determinó este lunes 15 de junio que Ofelia María Vásquez Forgas, empleada municipal acusada de embestir con su vehículo a su expareja tras una discusión, continúe su proceso judicial en libertad bajo medidas cautelares.
La mujer fue capturada minutos después del incidente y puesta a disposición de las autoridades competentes. Durante la audiencia de declaración de imputado, el juzgado resolvió imponerle varias medidas sustitutivas a la prisión preventiva.
El portavoz de los tribunales ceibeños, Glen Flores, detalló las disposiciones impuestas por la autoridad judicial.
"Así es, a la señora Ofelia María Vázquez Forgas se le dictó lo que es, se le dictaron medidas cautelares y principalmente lo que son la medida de presentarse periódicamente aquí en los juzgados de La Ceiba, igualmente lo que es mantenerse alejado de lo que es su expareja y también mantenerse sin ningún tipo de comunicación alguna con su expareja y tampoco puede salir del país", explicó Flores.
Además, informó que la siguiente etapa del proceso judicial ya tiene fecha establecida. "La siguiente audiencia es por el día 26 de junio del presente año a las 9 de la mañana".
De acuerdo con Flores, la decisión de permitir que la imputada se defienda en libertad estuvo respaldada por documentación presentada por el Ministerio Público durante la audiencia.
"La fiscalía local vino y llegó con un dictamen de lo que es salud mental, un dictamen médico, en el cual señala que lo más óptimo para la señora acusada es defenderse en libertad", manifestó.
Las autoridades judiciales continuarán con el proceso para determinar las responsabilidades correspondientes en el caso.