En libertad se defenderá mujer que embistió con su vehículo a su expareja en La Ceiba

La Ceiba, Honduras.-Un juez de los tribunales de La Ceiba determinó este lunes 15 de junio que Ofelia María Vásquez Forgas, empleada municipal acusada de embestir con su vehículo a su expareja tras una discusión, continúe su proceso judicial en libertad bajo medidas cautelares.

La mujer fue capturada minutos después del incidente y puesta a disposición de las autoridades competentes. Durante la audiencia de declaración de imputado, el juzgado resolvió imponerle varias medidas sustitutivas a la prisión preventiva.

El portavoz de los tribunales ceibeños, Glen Flores, detalló las disposiciones impuestas por la autoridad judicial.

"Así es, a la señora Ofelia María Vázquez Forgas se le dictó lo que es, se le dictaron medidas cautelares y principalmente lo que son la medida de presentarse periódicamente aquí en los juzgados de La Ceiba, igualmente lo que es mantenerse alejado de lo que es su expareja y también mantenerse sin ningún tipo de comunicación alguna con su expareja y tampoco puede salir del país", explicó Flores.