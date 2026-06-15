Emiten alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca por 48 horas

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a un incremento significativo en el oleaje, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde este lunes-15 de junio- para toda la línea costera del Golfo de Fonseca.
La medida entró en vigencia a partir a las 2:00 de la tarde de este lunes y tendrá una duración de 48 horas, según el comunicado emitido por las autoridades.
De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), a partir de esta tarde se espera que las olas alcancen alturas de entre tres y cuatro pies, mientras que el tiempo de arribo entre cada una superará los 15 segundos.
Para el martes, las condiciones podrían intensificarse debido a que el período entre olas será superior, situación que favorecerá un fuerte rompimiento del oleaje sobre la costa del Pacífico hondureño.
Recomendaron a la población evitar ingresar al mar durante los períodos de mayor oleaje, desde la tarde de hoy y hasta el miércoles, cuando se prevén las condiciones más adversas.
Copeco pidió extremar las medidas de precaución en actividades de pesca artesanal y navegación de embarcaciones pequeñas que operan en el Golfo de Fonseca, debido al riesgo que representan las corrientes y el fuerte rompimiento de las olas.
Las autoridades también exhortaron a mantener vigilancia en zonas de playa y evitar instalarse cerca de la línea costera.