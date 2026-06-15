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Emiten alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca por 48 horas

Copeco alertó que se espera que el oleaje alcance entre 3 y 4 pies y que el tiempo de arribo entre olas sea superior a los 15 segundos durante los próximos tres días

  • Actualizado: 15 de junio de 2026 a las 14:36
Emiten alerta verde para la línea costera del Golfo de Fonseca por 48 horas

Copeco también advirtió que habrá mareas vivas, un fenómeno que incrementa el nivel del mar y acerca el agua a las zonas costeras durante los períodos de pleamar.

 Foto: Copeco

Tegucigalpa, Honduras.- Debido a un incremento significativo en el oleaje, la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) declaró alerta verde este lunes-15 de junio- para toda la línea costera del Golfo de Fonseca.

La medida entró en vigencia a partir a las 2:00 de la tarde de este lunes y tendrá una duración de 48 horas, según el comunicado emitido por las autoridades.

De acuerdo con los pronósticos del Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), a partir de esta tarde se espera que las olas alcancen alturas de entre tres y cuatro pies, mientras que el tiempo de arribo entre cada una superará los 15 segundos.

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Para el martes, las condiciones podrían intensificarse debido a que el período entre olas será superior, situación que favorecerá un fuerte rompimiento del oleaje sobre la costa del Pacífico hondureño.

Recomendaron a la población evitar ingresar al mar durante los períodos de mayor oleaje, desde la tarde de hoy y hasta el miércoles, cuando se prevén las condiciones más adversas.

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Copeco pidió extremar las medidas de precaución en actividades de pesca artesanal y navegación de embarcaciones pequeñas que operan en el Golfo de Fonseca, debido al riesgo que representan las corrientes y el fuerte rompimiento de las olas.

Las autoridades también exhortaron a mantener vigilancia en zonas de playa y evitar instalarse cerca de la línea costera.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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