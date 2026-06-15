Defensores de Honduras pide convocar a un gran diálogo nacional sobre seguridad y desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.-La plataforma Defensores de Honduras planteó la necesidad de convocar a un Gran Diálogo Nacional con la participación de diversos sectores del país, con el objetivo de construir una estrategia de seguridad nacional integral que permita enfrentar los desafíos actuales de Honduras.

La propuesta surge en el marco del primer aniversario de esta organización ciudadana, que promueve la defensa de la libertad, la seguridad y el derecho de los hondureños a una vida digna.

Según la plataforma, el concepto de Seguridad Nacional Integral debe ir más allá de la protección del territorio y abarcar aspectos relacionados con la defensa de los derechos y libertades de la población, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico sostenible y la preservación de la estabilidad democrática.