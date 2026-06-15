Defensores de Honduras pide convocar a un gran diálogo nacional sobre seguridad y desarrollo

Tegucigalpa, Honduras.-La plataforma Defensores de Honduras planteó la necesidad de convocar a un Gran Diálogo Nacional con la participación de diversos sectores del país, con el objetivo de construir una estrategia de seguridad nacional integral que permita enfrentar los desafíos actuales de Honduras.
La propuesta surge en el marco del primer aniversario de esta organización ciudadana, que promueve la defensa de la libertad, la seguridad y el derecho de los hondureños a una vida digna.
Según la plataforma, el concepto de Seguridad Nacional Integral debe ir más allá de la protección del territorio y abarcar aspectos relacionados con la defensa de los derechos y libertades de la población, el fortalecimiento institucional, el desarrollo económico sostenible y la preservación de la estabilidad democrática.
Defensores de Honduras sostienen que los retos que enfrenta el país requieren una visión moderna de la seguridad, en la que la protección de los ciudadanos, la solidez de las instituciones, la cohesión social y la capacidad para prevenir amenazas internas y externas formen parte de una misma política de Estado.
La organización destacó que alcanzar este objetivo demanda la participación coordinada de todos los sectores nacionales, incluyendo instituciones públicas, empresa privada, academia, sociedad civil y ciudadanía.
En ese sentido, hizo un llamado al presidente de la República para abrir un espacio de diálogo amplio e inclusivo que permita integrar las capacidades nacionales en la búsqueda de soluciones a los problemas que afectan al país.
Asimismo, Defensores de Honduras manifestó su disposición de colaborar con cualquier administración gubernamental que, dentro del marco constitucional y legal, impulse acciones orientadas al bienestar de la población hondureña.