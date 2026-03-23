Conoce los cortes de energía programados en Honduras para este martes 24 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre las zonas del país que tendrán cortes de energía programados este martes 24 de marzo.
Las interrupciones se realizarán debido a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo del personal técnico de la empresa.
Según el calendario semanal, el noroccidente del país, incluyendo San Pedro Sula, se verá afectado. El servicio estará suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.
A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante este periodo.
San Pedro Sula 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Res. Guadalupe, Bo. Las Acacias, Bo. Guamilito (Este), Bo. Las Flores, Facach, Supermercado Júnior. Bo. Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilosy Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias deCortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.
Villanueva 9:00 a.m. a 3:00 p.m.
Col. La Puerta I y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecon, Villas San Juan, Col. Sabillón Cruz, Col. Fe y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San José, Col. SanJorge, Sol. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas,Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Nolsa, Col. Luz de Esperanza, Col. Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Cañada, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.
Santa Cruz de Yojoa
Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, Colonia Payacam, Granjas Avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchías, Los Mangos, Casitas.