Conoce los cortes de energía programados en Honduras para este martes 24 de marzo

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre las zonas del país que tendrán cortes de energía programados este martes 24 de marzo.

Las interrupciones se realizarán debido a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo del personal técnico de la empresa.

Según el calendario semanal, el noroccidente del país, incluyendo San Pedro Sula, se verá afectado. El servicio estará suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante este periodo.