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Conoce los cortes de energía programados en Honduras para este martes 24 de marzo

La ENEE anunció cortes de energía programados este martes 24 de marzo en varias zonas del país, por trabajos de mantenimiento

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 16:47
Conoce los cortes de energía programados en Honduras para este martes 24 de marzo

La ENEE anunció cortes de energía para este martes 24 de marzo.

 Imagen: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) informó sobre las zonas del país que tendrán cortes de energía programados este martes 24 de marzo.

Las interrupciones se realizarán debido a trabajos de mantenimiento en el circuito que abastece la zona central, a cargo del personal técnico de la empresa.

Según el calendario semanal, el noroccidente del país, incluyendo San Pedro Sula, se verá afectado. El servicio estará suspendido desde las 9:00 a.m. hasta las 3:00 p.m.

A continuación, se presenta el listado de barrios, colonias y centros asistenciales que permanecerán sin electricidad durante este periodo.

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San Pedro Sula 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Res. Guadalupe, Bo. Las Acacias, Bo. Guamilito (Este), Bo. Las Flores, Facach, Supermercado Júnior. Bo. Guadalupe (Oeste), Cervecería Hondureña, Hilosy Mechas, Expocentro, Cámara de Comercio e Industrias deCortés, Plásticos Industriales (Plisa), Molino Harinero Sula.

Villanueva 9:00 a.m. a 3:00 p.m.

Col. La Puerta I y II, Aldea La Cumbre, Repetidoras de La Cumbre, Cadeca (Pollo Rey), Helipuerto, Conhsa Payhsa, Constructora Eterna, Chamelecon, Villas San Juan, Col. Sabillón Cruz, Col. Fe y Esperanza, Col. Los Zorzales, Col. San José, Col. SanJorge, Sol. Morales I, II, III, IV, Col. Palmira, Col. Padilla, Aldea Chotepe, Col. San Juan, Promuca, Plan Maestro de Aguas,Terencio Sierra, Los Ángeles, España, La Nolsa, Col. Luz de Esperanza, Col. Santa Bárbara, 14 de Julio, La Montañita, Brisas del Cañada, Nena Hernández, Casetas de Peaje Sur, Lempira #1, La Ceibita.

Santa Cruz de Yojoa

Aldea El Olvido, Las Lomitas, Concepción, Balín, La Cañada, El Cantil, Empacadora 2000, San Isidro, Montecillo, Colonia Payacam, Granjas Avícolas, Casas Viejas, Zoológico Joya Grande, La Estribana, La Victoria, Las Delicias, Canchías, Los Mangos, Casitas.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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