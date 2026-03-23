Los límites marítimos, el verdadero interés en el litigio por Cayos Zapotillos: Graco Pérez

Tegucigalpa, Honduras.- Los cayos e islotes que integran la reserva marina de los Cayos Zapotillos apenas abarcan 156 kilómetros cuadrados, entre áreas terrestres y marítimas. Pero la disputa por este territorio, según analistas consultados por EL HERALDO, va más allá de su extensión: el verdadero interés está en la definición de los límites marítimos de la zona. Honduras, Belice y Guatemala —este último país sumado a la controversia— sostienen que los Cayos Zapotillos les pertenecen. Sin embargo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, Países Bajos, aún no emite un fallo definitivo sobre la soberanía de la reserva. A criterio del experto en política internacional Graco Pérez, el trasfondo del litigio no radica tanto en esas pequeñas porciones de tierra, sino en conocer de una vez por todos cuáles serán los límites marítimos que establecerá la CIJ cuando realice la delimitación, después de determinar a cuál de los tres países pertenecen los Cayos. "El interés es por la importancia de que eso podría ser el punto a partir del cual se podría trazar la frontera marítima e insular entre Belice, Guatemala y Honduras; o sea, que finalmente la Corte define que quien tiene posesión sobre los cayos, va a tener los cayos y una proyección de mar territorial", razonó.

Entendido ese punto, si Honduras pierde los Cayos en una eventual resolución de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), también podría perder territorio marítimo que hasta ahora ha considerado suyo. ¿De cuántos estaríamos hablando? Eso dependerá de dónde se traza la nueva frontera marítima entre Honduras, Belice y Guatemala en ese punto trinacional.

Podría durar años

En diciembre de 2020, el Gobierno de Guatemala presentó una demanda ante la CIJ para recuperar una parte del territorio administrado por Belice, que incluye la posesión de los Cayos Zapotillos. En octubre de 2022, el Gobierno de Belice solicitó a la CIJ que se pronunciara sobre a qué Estado pertenece esos islotes. En enero de 2023, ese tribunal internacional se reunió con representantes de Belice y Honduras para conocer sus posiciones sobre el caso. En diciembre de ese mismo año, Guatemala solicitó a la Corte formar parte del juicio, debido a la reclamación que ya mantenía en curso ante ese mismo tribunal.

Sobre el tiempo que podría durar este litigio, no existe certeza, según la tesis de Graco Pérez. "La fase oral ya está en la mitad, que es la memoria y la contramemoria, pero como Guatemala pidió intervenir, entonces transcurrió más tiempo. Ahora nuevamente la Corte tiene que fijar fechas para que continúe el juicio. Esto podría tomar seis meses, puede ser un año; puede tomar muchos años", indicó. La memoria sobre la propiedad de los Cayos fue presentada por Belice contra Honduras en 2022. Honduras respondió con una contramemoria en diciembre de ese mismo año y, un mes después, ambos países fueron citados por la CIJ.

Pendiente de dos flancos

De acuerdo con el especialista en política internacional, el Estado de Honduras deberá analizar los argumentos de Belice y también la posición que ahora ha asumido Guatemala. Aunque este último país no forma parte del litigio, según la CIJ, también buscará que no se vean afectados sus límites marítimos. "Guatemala no es parte del juicio. Guatemala solo va a velar porque no se le violen sus derechos, pero Honduras tiene que prepararse, porque en algún momento determinado, como Guatemala no es parte, puede demandar a Honduras", advirtió.