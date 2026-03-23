Además de teletrabajo ¿Cómo pueden los consumidores ahorrar combustible?, esto dice la AHDIPPE?

Ante el aumento en los precios de los combustibles, la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) presentó un conjunto de recomendaciones dirigidas a consumidores, gobierno y empresa privada para reducir el impacto económico en el país.
En su comunicado, la organización explicó que el alza responde a la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos, afectado por tensiones geopolíticas, riesgos en rutas de transporte marítimo y ajustes en la producción de países exportadores.
La AHDIPPE reiteró que Honduras, al ser un país “100% importador de combustibles”, está expuesto directamente a las fluctuaciones de los precios internacionales.
Entre las recomendaciones dirigidas al gobierno y la empresa privada, el gremio planteó impulsar campañas masivas de ahorro energético, así como el teletrabajo para empleados no esenciales.
En el documento también agregaron, establecer horarios escalonados de trabajo para reducir la congestión vehicular, fortalecer el ordenamiento vial y fomentar el transporte colectivo en instituciones y empresas.
Asimismo, sugirió mantener subsidios de forma técnica y acelerar la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos como parte de una respuesta estructural al problema.
Para los consumidores, la asociación recomendó utilizar gasolina de 91 octanos en vehículos que lo permitan, lo que puede representar un ahorro superior a 12 lempiras por galón.
También instó a aplicar autorregulación en el consumo, mantener los vehículos en condiciones mecánicas óptimas y planificar los desplazamientos para evitar recorridos innecesarios.
La asociación añadió que la adopción de hábitos de conducción eficiente y el uso de aplicaciones de navegación pueden contribuir a reducir el gasto en combustible.
A mediano y largo plazo, la AHDIPPE propuso medidas como la modernización del transporte público, la creación de zonas de parqueo ordenadas y el fortalecimiento de la supervisión vial mediante el uso de cámaras inteligentes.