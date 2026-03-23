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Además de teletrabajo ¿Cómo pueden los consumidores ahorrar combustible?, esto dice la AHDIPPE?

La asociación propone acciones inmediatas y estructurales para reducir el consumo y enfrentar el impacto del encarecimiento del petróleo

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 15:09
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Ante el aumento en los precios de los combustibles, la Asociación Hondureña de Distribuidores de Productos del Petróleo (AHDIPPE) presentó un conjunto de recomendaciones dirigidas a consumidores, gobierno y empresa privada para reducir el impacto económico en el país.

Foto: EL HERALDO
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En su comunicado, la organización explicó que el alza responde a la volatilidad del mercado internacional de hidrocarburos, afectado por tensiones geopolíticas, riesgos en rutas de transporte marítimo y ajustes en la producción de países exportadores.

 Foto: canva
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La AHDIPPE reiteró que Honduras, al ser un país “100% importador de combustibles”, está expuesto directamente a las fluctuaciones de los precios internacionales.

 Foto: EL HERALDO
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Entre las recomendaciones dirigidas al gobierno y la empresa privada, el gremio planteó impulsar campañas masivas de ahorro energético, así como el teletrabajo para empleados no esenciales.

 Foto: canva
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En el documento también agregaron, establecer horarios escalonados de trabajo para reducir la congestión vehicular, fortalecer el ordenamiento vial y fomentar el transporte colectivo en instituciones y empresas.

 Foto: redes sociales
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Asimismo, sugirió mantener subsidios de forma técnica y acelerar la aprobación del Proyecto de Ley de Hidrocarburos como parte de una respuesta estructural al problema.

 Foto: EL HERALDO.
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Para los consumidores, la asociación recomendó utilizar gasolina de 91 octanos en vehículos que lo permitan, lo que puede representar un ahorro superior a 12 lempiras por galón.

 Foto: Canva
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También instó a aplicar autorregulación en el consumo, mantener los vehículos en condiciones mecánicas óptimas y planificar los desplazamientos para evitar recorridos innecesarios.

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La asociación añadió que la adopción de hábitos de conducción eficiente y el uso de aplicaciones de navegación pueden contribuir a reducir el gasto en combustible.

 Foto: canva
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A mediano y largo plazo, la AHDIPPE propuso medidas como la modernización del transporte público, la creación de zonas de parqueo ordenadas y el fortalecimiento de la supervisión vial mediante el uso de cámaras inteligentes.

 Foto: EL HERALDO
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