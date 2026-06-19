Autopsia clave: DPI revela nuevas pruebas por muerte de chef Sandra Díaz

La investigación por la muerte de la chef y presentadora hondureña Sandra Díaz del Valle continúa avanzando y, de acuerdo con las autoridades, una de las piezas más importantes para esclarecer el caso será el resultado de la autopsia practicada por Medicina Forense.
Mientras ese informe es esperado por los investigadores, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) confirmó que ya ha logrado reunir varios indicios considerados relevantes para determinar qué ocurrió durante las horas previas al fallecimiento de la comunicadora.
El comisionado Wilfredo Maldonado, asignado a la Unidad de Delitos Contra la Vida, explicó en el medio de comunicación "Hoy Mismo" que especialistas han efectuado inspecciones y diligencias en el centro asistencial donde Sandra Díaz recibió atención médica antes de ser trasladada a otro hospital. “Nuestros especialistas del Departamento de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones, ha realizado lo que son inspecciones e intervenciones en el sector o en el lugar, mejor dicho, lo que es este centro asistencial clínico, en el cual supuestamente fue atendida esta muchacha".
Producto de esas actuaciones, los agentes han incorporado a la investigación documentos clínicos, material audiovisual y declaraciones de personas bajo la figura de testigos protegidos, evidencias que forman parte del expediente que se encuentra en desarrollo.
Según las autoridades, el análisis forense será determinante para establecer la causa exacta de la muerte y, a partir de ello, determinar si existe o no alguna responsabilidad por parte del personal médico que intervino en la atención de la chef hondureña.
La DPI explicó que solamente “mediante lo que es el resultado de esta autopsia es la única manera de que se pueda llegar a demostrar si existe algún tipo de responsabilidad médica contra los mismos profesionales de la salud”.
Una vez que el informe definitivo esté concluido, toda la información recabada será remitida a las instancias judiciales para valorar si existen elementos suficientes que permitan deducir responsabilidades penales.
Sandra Díaz del Valle falleció el pasado 10 de junio, el mismo día en que cumplía 46 años, hecho que provocó una ola de consternación entre familiares, amigos y seguidores que aún buscan respuestas sobre las circunstancias de su muerte.
En los últimos días, el caso ha generado un creciente interés público, especialmente tras conocerse detalles del reporte clínico y la existencia de diversos elementos bajo análisis por parte de los investigadores.
La muerte de la reconocida chef y presentadora también ha motivado múltiples muestras de solidaridad y llamados para que el proceso se desarrolle con transparencia y permita esclarecer todas las dudas surgidas alrededor del caso.
Por ahora, las autoridades mantienen abiertas las diligencias y continúan recopilando información complementaria mientras esperan los resultados científicos que podrían marcar el rumbo definitivo de la investigación.
El informe de autopsia practicado por Medicina Forense se perfila como la prueba clave para determinar qué sucedió y establecer si procede o no una acción legal relacionada con la muerte de Sandra Díaz del Valle.