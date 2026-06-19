Autopsia clave: DPI revela nuevas pruebas por muerte de chef Sandra Díaz

El comisionado Wilfredo Maldonado, asignado a la Unidad de Delitos Contra la Vida, explicó en el medio de comunicación "Hoy Mismo" que especialistas han efectuado inspecciones y diligencias en el centro asistencial donde Sandra Díaz recibió atención médica antes de ser trasladada a otro hospital. “Nuestros especialistas del Departamento de Delitos Contra la Vida de la Dirección Policial de Investigaciones, ha realizado lo que son inspecciones e intervenciones en el sector o en el lugar, mejor dicho, lo que es este centro asistencial clínico, en el cual supuestamente fue atendida esta muchacha".