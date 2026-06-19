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“El Porky” y “El Cuervo”: la ofensiva de EE UU contra la MS-13; ofrecen $15 millones por su captura

Las autoridades estadounidenses reforzaron la ofensiva contra la MS-13 al aumentar la recompensa por “El Porky” e incluir a “El Cuervo”

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 08:10
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Estados Unidos endureció su ofensiva contra la cúpula de la Mara Salvatrucha (MS-13) al elevar a 10 millones de dólares la recompensa por información que permita localizar y capturar al hondureño Yulan Adonay Archaga Carías, conocido como “El Porky”, considerado uno de los fugitivos más buscados por las autoridades federales.

 Fotos: Redes sociales
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La medida también coloca bajo una nueva presión a otro supuesto integrante de alto rango de la organización criminal. Washington anunció una recompensa de hasta cinco millones de dólares por Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “El Cuervo”, quien fue señalado como uno de los principales operadores de la estructura.

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El incremento representa una duplicación de la recompensa que anteriormente se ofrecía por “El Porky”, cuya ubicación continúa siendo desconocida desde su escape en 2020. El anuncio fue realizado por el Departamento de Estado de Estados Unidos como parte del Programa de Recompensas contra la Delincuencia Organizada Transnacional.

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Con esta decisión, las autoridades estadounidenses buscan golpear el núcleo de mando de la MS-13, organización a la que consideran una amenaza para la seguridad regional debido a sus operaciones de narcotráfico, lavado de dinero y acciones violentas.

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Según las investigaciones estadounidenses, “El Porky” mantiene una posición de liderazgo dentro de la estructura criminal y habría coordinado operaciones vinculadas al tráfico de drogas, movimientos financieros ilícitos y actos violentos tanto en Centroamérica como en territorio norteamericano.

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Las autoridades sostienen que desde Honduras se habrían articulado actividades con células de la MS-13 establecidas en ciudades estadounidenses, entre ellas Nueva York, Houston y Los Ángeles, donde la organización mantiene presencia.

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Por su parte, Víctor Eduardo Morales Zelaya, alias “El Cuervo”, fue incorporado por primera vez a la lista de objetivos prioritarios. Los expedientes judiciales en Estados Unidos lo vinculan con delitos relacionados con narcotráfico, uso de armas de fuego y crimen organizado.

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Las pesquisas apuntan a que “El Cuervo” habría participado en el procesamiento, transporte y distribución de cargamentos de cocaína con destino a Estados Unidos, además de coordinar acciones violentas dentro de la estructura criminal.

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Yulan Adonay Archaga Carías, alias “El Porky”, se convirtió en uno de los hombres más buscados luego de escapar en febrero de 2020 durante un ataque armado registrado en los tribunales de El Progreso, Yoro, hecho que dejó varios policías muertos y permitió su huida.

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Desde entonces, agencias estadounidenses como el FBI lo han incluido entre sus principales objetivos, atribuyéndole un papel clave en la expansión de las operaciones de la MS-13 y en el envío de drogas hacia Norteamérica.

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Washington reiteró que ambos permanecen prófugos y pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar información que facilite su captura.

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