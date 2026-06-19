Hallan a una mujer brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 19 de junio fue hallado el cuerpo de una mujer entre los 20 y 30 años, que fue brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait, cerca del río Choluteca.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la fémina -cuya identidad no ha sido revelada- tenía evidentes signos de violencia.

Ante el reporte de ciudadanos, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e iniciar con las pesquisas.