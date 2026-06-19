  1. Inicio
  2. · Sucesos

Hallan a una mujer brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait

Una fémina fue localizada sin vida y con evidentes signos de violencia en cercanías del bulevar Kuwait. Las autoridades ya investigan el brutal crimen

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 08:58
Hallan a una mujer brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait

Una fémina fue hallada muerta en las cercanías del bulevar Kuwait.

Foto: cortesía redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 19 de junio fue hallado el cuerpo de una mujer entre los 20 y 30 años, que fue brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait, cerca del río Choluteca.

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la fémina -cuya identidad no ha sido revelada- tenía evidentes signos de violencia.

Ante el reporte de ciudadanos, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e iniciar con las pesquisas.

El despreciable móvil detrás del crimen de Michelle Argueta en colonia Los Pinos

En la escena, los policías encontraron piedras y pedazos de bloque con rastros de sangre, que habrían sido utilizados para cometer el asesinato.

El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo; vestía una camisa manga larga en color mostaza, una falda corta azul y unos tenis negro con blanco.

La víctima tenía signos de violencia, según el reporte preliminar.

La víctima tenía signos de violencia, según el reporte preliminar.

(Foto: redes sociales)

Miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y su traslado hacia las instalaciones de la morgue capitalina, para efectos de la autopsia e identificación.

De momento, se desconocen las causas del crimen, la identidad y paradero de los hechores. Se espera que las autoridades brinden avances del caso próximamente.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias