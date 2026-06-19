Hallan a una mujer brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait

Tegucigalpa, Honduras.- Este viernes 19 de junio fue hallado el cuerpo de una mujer entre los 20 y 30 años, que fue brutalmente asesinada a pedradas en el bulevar Kuwait, cerca del río Choluteca.
De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo de la fémina -cuya identidad no ha sido revelada- tenía evidentes signos de violencia.
Ante el reporte de ciudadanos, agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen e iniciar con las pesquisas.
En la escena, los policías encontraron piedras y pedazos de bloque con rastros de sangre, que habrían sido utilizados para cometer el asesinato.
El cuerpo de la víctima quedó tendido en el suelo; vestía una camisa manga larga en color mostaza, una falda corta azul y unos tenis negro con blanco.
Miembros de Medicina Forense llegaron al lugar para realizar el respectivo levantamiento del cuerpo y su traslado hacia las instalaciones de la morgue capitalina, para efectos de la autopsia e identificación.
De momento, se desconocen las causas del crimen, la identidad y paradero de los hechores. Se espera que las autoridades brinden avances del caso próximamente.