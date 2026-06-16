El despreciable móvil detrás del crimen de Michelle Argueta en colonia Los Pinos

La muerte de Michelle Argueta, una menor de 16 años que fue brutalmente asesinada en la colonia Los Pinos de la capital la madrugada del reciente sábado 13 de junio sigue causando conmoción en el país. Recientemente trascendió el móvil que cambia por completo las especulaciones que surgieron tras el crimen. A continuación los detalles.
De acuerdo con la nueva información, la menor habría sido asesinada por rechazar la pretensiones de un presunto pandillero.
En un reciente programa, el periodista Renato Álvarez mencionó el caso conmocionado, ya que señaló que la menor era nieta de uno de sus compañeros de trabajo.
"Mataron aquí en la capital de la república a la nieta de un compañero mío, 16 balazos, simplemente porque un salvaje la pretendía, la niña lo rechazaba y la manera como se vengó fue matándola con 16 balazos", manifestó el periodista con visible indignación por el hecho.
Según lo mencionado por el comunicador, el presunto agresor no buscó otra salida, sino que convirtió el rechazo de Michelle en una sentencia de muerte para una niña llena de sueños que apenas comenzaba a vivir.
Álvarez señaló que se enteró de la tragedia durante la noche del fin de semana, por lo que abrió su espacio del lunes comentando el caso y extendiendo sus muestras de pesar para su compañero y familia. Asimismo, advirtió que: "Seguramente habrán casos similares", por lo que pidió al Estado actuar con urgencia para detener la violencia que sigue cobrando la vida de féminas en el país.
Habitantes de la colonia Los Pinos escucharon múltiples detonaciones por arma de fuego, al filo de las 2:00 de la madrugada. Sin embargo, no esperaban encontrarse con la terrible escena en las calles del sector: el cadáver de Michelle, con visibles señales de tortura, atada de manos y pies y con múltiples heridas a causa de los disparos.
Agentes de la Policía Nacional arribaron al lugar de los hechos para acordonar la escena del crimen y realizar las indagaciones del caso. Mientras que un equipo de Medicina Forense realizó el levantamientos y traslado del cuerpo de Michelle.
La menor habría recibido al menos 16 impactos de bala y su cuerpo fue hallado en una zona denominada como "la frontera", el punto que divide el territorio donde opera la Mara Salvatrucha MS-13 del área que controla la Pandilla 18.
De acuerdo con los reportes iniciales de las autoridades, detallados a través de Noticieros Hoy Mismo, la menor habría sido sorprendida por integrantes de un grupo criminal en ese punto de disputa. Sin embargo, las nuevas revelaciones del caso abren otra línea de investigación.
La familia de Michelle Argueta retiró su cadáver de la morgue capitalina para su velorio y sepultura. Esperan que las autoridades hagan justicia para que su muerte no quede en la impunidad.
"Me arrebataron a mi niña, lo que amaba con todo mi corazón. Eso espero, que la muerte de mi hija no quede impune, que agarren a los que le hicieron eso porque en este país no estamos seguros", escribió la madre de la menor en redes, causando consternación.