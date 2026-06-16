El despreciable móvil detrás del crimen de Michelle Argueta en colonia Los Pinos

Álvarez señaló que se enteró de la tragedia durante la noche del fin de semana, por lo que abrió su espacio del lunes comentando el caso y extendiendo sus muestras de pesar para su compañero y familia. Asimismo, advirtió que: "Seguramente habrán casos similares", por lo que pidió al Estado actuar con urgencia para detener la violencia que sigue cobrando la vida de féminas en el país.