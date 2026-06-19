Agente Esmelin Herrera atendió un parto en una patrulla y murió en accidente en El Rodeo

Como una mujer servicial, amorosa y entregada a su familia será recordada Esmelin Herrera, agente de la Policía Nacional que perdió la vida en el trágico accidente ocurrido en la cuesta de El Rodeo, en la carretera CA-5, en el departamento de Comayagua.
Esmelin Yolibeth Herrera, de 25 años, era originaria de la comunidad de Aguas Calientes, en el municipio de Danlí, departamento de El Paraíso, y se estaba asignada a la Unidad Departamental de Policía (UDEP) número 7.
Antes de su accidente, la agente fue protagonista de un acto que hoy deja marcada su lamentable muerte, pues ahora es recordada por ese acto de servicio, cuando ayudó a atender un parto de emergencia dentro de una patrulla policial mientras cumplía labores en la aldea Las Ánimas, en Danlí.
El acto ocurrió el 11 de noviembre de 2023, tras una alerta recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, cuando una mujer embarazada necesitaba ser trasladada con urgencia a un centro asistencial. Durante el traslado, el parto se adelantó y Esmelin ayudó a la mujer a dar a luz.
Su compañero Gustavo García relató que la agente actuó con rapidez y “se quitó su fatiga y con los compañeros que andábamos le dio la asistencia. Le tocó atender el parto, envolvió al bebé y luego continuamos el traslado”.
El día del accidente, la agente y sus compañeros regresaban del Instituto Técnico Policial (ITP), en Comayagua, donde llegaron a retirar uniformes.
A eso de las 4 de la tarde, el bus que los transportaba de regreso a Danlí fue impactado por una grúa conducida por Francisco Fernández, quien, según el informe preliminar de las autoridades, habría perdido el control del vehículo en la cuesta de El Rodeo.
El hecho provocó la muerte de siete agentes policiales y varios heridos. Los cuerpos fueron identificados como Delmi Maritza Espinoza, Keylin Anabeli Benavides, Esmelin Yolibeth Herrera, Dulce María Suárez, Nora Xiomara Mejía, Yorbic Adony Vallecillo y Nelson Emilio Sosa.
Entre lágrimas, familiares recordaron que Esmelin priorizaba el bienestar de su familia por encima de su vida personal, asumiendo responsabilidades dentro del hogar.
Hoy, la historia de servicio de Esmelin Herrera deja luto en la institución policial y en su comunidad natal, donde es recordada por su entrega, disciplina y vocación de ayuda.