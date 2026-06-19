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FBI alerta sobre Kali365: la estafa que roba cuentas de Outlook, Teams y OneDrive

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) emitió una alerta sobre Kali365, una plataforma de phishing como servicio que está siendo utilizada por ciberdelincuentes. Aquí más detalles

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 14:19
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El FBI emitió una alerta sobre Kali365, una plataforma de phishing. A continuación, les contamos a detalle cómo logra obtener toda la información de Microsoft 365.

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La amenaza ha generado preocupación porque emplea páginas legítimas de Microsoft para engañar a las víctimas, lo que dificulta identificar el fraude mediante los métodos tradicionales de verificación.

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Kali365 aprovecha el sistema de inicio de sesión mediante código de dispositivo, una función diseñada para facilitar el acceso a equipos con capacidades limitadas, como televisores inteligentes, consolas o determinados dispositivos empresariales.

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Los atacantes generan un código de acceso y luego persuaden a la víctima para que lo introduzca en una página oficial de Microsoft, haciéndole creer que se trata de un procedimiento legítimo relacionado con su cuenta.

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Sin saberlo, la persona termina autorizando el acceso del ciberdelincuente, quien obtiene tokens OAuth que le permiten ingresar a distintos servicios de Microsoft 365 sin volver a solicitar la contraseña.

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Esta técnica resulta especialmente peligrosa porque puede eludir la autenticación multifactor. Aunque el usuario complete correctamente las verificaciones de seguridad, en realidad está aprobando una sesión controlada por el atacante.

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Una vez comprometida la cuenta, los delincuentes pueden acceder a aplicaciones como Outlook, Teams y OneDrive, obteniendo correos electrónicos, documentos, conversaciones, archivos y otra información sensible.

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En entornos empresariales, el riesgo es aún mayor, ya que una cuenta comprometida puede utilizarse para distribuir mensajes fraudulentos, suplantar identidades o expandir el ataque a otros miembros de la organización.

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El FBI recomienda desconfiar de cualquier solicitud inesperada para introducir códigos de dispositivo, especialmente cuando llega mediante correos electrónicos, mensajes de chat, SMS o notificaciones que generan sensación de urgencia.

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Entre las medidas de protección sugeridas se encuentran revisar periódicamente las sesiones activas, verificar los dispositivos vinculados a la cuenta, cambiar la contraseña ante cualquier sospecha y revocar accesos desconocidos.

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