Capturan a cuatro supuestos miembros de "Los Pelones" tras asesinato en Choluteca

Choluteca, Honduras.- Cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial, conocida en el mundo de las pandillas como "Los Pelones", fueron capturados por elementos motorizados de la Policía Nacional (PN). Los supuestos criminales emprendían su huida en un vehículo, después de asesinar a disparos a un menor de edad, en el barrio Valle, en la ciudad de Choluteca, en el sur del país. El crimen se registró a eso de las 2:30 de la tarde del viernes -19 de junio-, cuando el adolescente Brayan Josué Gradiz Moncada, de 16 años de edad, en el citado vecindario de Choluteca.

Los sicarios llegaron a bordo de una camioneta color blanco, marca Ford, modelo Escape, se estacionaron frente a la pulpería, y al observar al menor, dos de ellos se bajaron del carro y acribillaron a tiros al jovencito Brayan Josué, quien falleció casi al instante.

Escapada y captura

Los gatilleros abordaron nuevamente el automotor color blanco, y junto a sus acompañantes salieron huyendo a toda velocidad de ese lugar. Rápidamente, la Policía fue informada de lo ocurrido, y en menos de 10 minutos, los criminales fueron interceptados por dos motopatrullas policiales, al mando de cuatro agentes del orden, cerca de la escena dónde ocurrió el asesinato.