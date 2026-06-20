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Capturan a cuatro supuestos miembros de "Los Pelones" tras asesinato en Choluteca

A los cuatro arrestados les decomisaron evidencias que los podrían vincular con el asesinato de un menor de edad, en Choluteca

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 11:50
Capturan a cuatro supuestos miembros de Los Pelones tras asesinato en Choluteca

Los cuatro detenidos fueron trasladados desde Choluteca, a la capital para presentarlos ante un Juzgado de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción.

 Foto: Cortesía

Choluteca, Honduras.- Cuatro presuntos integrantes de una banda delincuencial, conocida en el mundo de las pandillas como "Los Pelones", fueron capturados por elementos motorizados de la Policía Nacional (PN).

Los supuestos criminales emprendían su huida en un vehículo, después de asesinar a disparos a un menor de edad, en el barrio Valle, en la ciudad de Choluteca, en el sur del país.

El crimen se registró a eso de las 2:30 de la tarde del viernes -19 de junio-, cuando el adolescente Brayan Josué Gradiz Moncada, de 16 años de edad, en el citado vecindario de Choluteca.

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Los sicarios llegaron a bordo de una camioneta color blanco, marca Ford, modelo Escape, se estacionaron frente a la pulpería, y al observar al menor, dos de ellos se bajaron del carro y acribillaron a tiros al jovencito Brayan Josué, quien falleció casi al instante.

Escapada y captura

Los gatilleros abordaron nuevamente el automotor color blanco, y junto a sus acompañantes salieron huyendo a toda velocidad de ese lugar.

Rápidamente, la Policía fue informada de lo ocurrido, y en menos de 10 minutos, los criminales fueron interceptados por dos motopatrullas policiales, al mando de cuatro agentes del orden, cerca de la escena dónde ocurrió el asesinato.

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Estos fueron identificados como Yenson José Pérez Hernández (37), residente en la colonia Juan Pablo II, sector Ciudad Nueva, de Choluteca. Es originario del municipio de Santa Rita, en el departamento de Yoro.

Además, Ever Magdiel Gonzáles Soriano (21), con domicilio en la colonia Francesa, también José Abraham Méndez Quiroz (23), residente de la colonia Juan Pablo II y un menor de 15 años de edad, quien vive en la colonia Linda Harry, de esa ciudad; los dos últimos habrían sido quiénes bajaron del carro para ultimar a Gradiz Moncada.

Les decomisaron dos pistolas automáticas, cuatro teléfonos celulares, y el vehículo Ford Escape que utilizaron para movilizarse y cometer el hecho violento. Estos podrían enfrentar cargos por los delitos de asesinato, asociación para delinquir y porte ilegal de armas de fuego.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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