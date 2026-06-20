¡Insólito! Expulsan a Miguel Almirón por taparse la boca en partido contra Turquía

California, Estados Unidos.- Al minuto 45+3, una intervención del VAR dejó con un jugador menos a la Selección de Paraguay en su cruce contra su similar de Turquía, cuando Miguel Almirón se tapó la boca para decirle algo a Mert Müldür, futbolista turco. El árbitro salvadoreño Iván Barton, conocido por toda Honduras gracias a aquel polémico partido contra México en la Nations League 2023, no dudó en mostrarle la tarjeta roja a Almirón, lo que derivó en la primera expulsión bajo la denominada "Ley Prestianni".

¿Qué es la "Ley Prestianni" y cuál es su origen?

Esta nueva regla de la FIFA fue implementada para el Mundial 2026, con el objetivo de castigar a aquellos jugadores que se tapen la boca para decir algún insulto racista u homófobo, así como provocaciones o expresiones antideportivas.

Su origen data de aquel partido entre Benfica y Real Madrid por los Play-off de la UEFA Champions League 2025-2026, cuando después de anotar un gol, Vinícius Júnior y Prestianni tuvieron un cruce de palabras, donde el futbolista argentino se tapó la boca y dijo algo que impulsó la creación de este nuevo castigo. A partir de ese episodio, los organismos disciplinarios internacionales se vieron en la obligación de implementar medidas más severas en contra de la ocultación de insultos, elevándose hasta el torneo más importante de selecciones.

¿Cuál será el castigo para Miguel Almirón?

El mediocampista paraguayo, por medio de una historia en su cuenta oficial de Instagram, agradeció el esfuerzo de sus compañeros, que jugaron todo el segundo tiempo con 10 hombres, colocándose en el tercer lugar de su grupo gracias a la victoria por 1-0 frente a Turquía.