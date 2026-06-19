Olimpia ficha a Tim Payne para impulsar su marca global

Asunción, Paraguay.- El presidente del Club Olimpia , Rodrigo Nogués, dijo este viernes que el fichaje del mediático defensor Tim Payne, que disputa el Mundial 2026 con Nueva Zelanda, tiene como "idea" fortalecer la marca del equipo paraguayo a nivel global

"Obviamente para nosotros, no lo vamos a esconder, no lo vamos a negar, (el fichaje) tiene un componente importante en nuestra estrategia de consolidación de marca global, la idea es fortalecer nuestra marca a nivel global", dijo Nogués a periodistas.

Olimpia hizo oficial el jueves la contratación de Payne, que antes del arranque del Mundial ganó millones de seguidores en las redes sociales tras el reto que lanzó el influenciador argentino Valentín Scarsini, más conocido como 'El Scarso'.

Nogués explicó hoy que el contrato de Payne es por 18 meses e incluye una cláusula que permitiría al equipo tres veces ganador de la Copa Libertadores extender el fichaje por otro año.