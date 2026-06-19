Messi en vilo: La grave denuncia de Argelia contra Argentina que pone de cabeza el Mundial 2026

Revuelo tras la denuncia de Argelia en la FIFA que involucra a la selección de Argentina. Lo que piden en el Mundial 2026.
Fue el pasado martes cuando la Albiceleste hizo su estreno en la justa, sin embargo, hubo acciones polémicas que desataron la molestia de su rival.
En primera, sobre una falta de Lionel Messi que no fue revisada por el VAR y que en redes generó revuelo al no haberle sancionado nada.
El juego continuó su curso, y el astro argentino terminó endosando un histórico triplete para igualar a Miroslav Klose como los máximos goleadores en una Copa del Mundo.
Argentina se terminó llevando los tres puntos, pero las acciones generaron la respuesta de Argelia.
Y es que la Federación Argelina de Fútbol (FAF) presentó una queja ante la FIFA por dos decisiones arbitrales durante el partido de la Copa del Mundo que enfrentó el pasado miércoles a la selección del país magrebí con Argentina, informó este viernes el diario deportivo de Argelia Compétition.
El medio local, que dijo haber obtenido la información de fuentes oficiales, explicó que el organismo presentó un informe en el que cuestionó que Messi no haya sido sancionado por el árbitro polaco Szymon Marciniak, tras una entrada con los tacos sobre la pierna del capitán argelino Aïssa Mandi.
En su opinión el astro argentino debía haber recibido una "sanción disciplinaria".
“No dio lugar a ninguna sanción disciplinaria, ni tras la intervención del árbitro central, ni tras un posible examen por parte del VAR”, expusieron.
La FAF también denunció el codazo del argentino Alexis Mac Allister en el rostro del centrocampista argelino Ibrahim Maza, que tampoco recibió castigo por parte del colegiado.
Además, rechazó que Marciniak ni siquiera revisara en el VAR ninguna de las dos acciones contra jugadores del país norteafricano: “estas dos situaciones podrían haber dado lugar a expulsiones de jugadores argentinos”.
La FAF consideró, según recoge Compétition, que los dos incidentes condicionaron el desarrollo del encuentro en el Arrowhead Stadium de Kansas City, ya que, a su juicio, pudieron haber supuesto expulsiones que habrían permitido a Argelia jugar parte del partido con superioridad numérica.
Ambos jugadores permanecieron en cancha y la Albiceleste terminó ganando por goleada en su debut en el Mundial 2026.
Por su parte, Lionel Messi hizo historia tras alcanzar 16 tantos en una Copa del Mundo igualando el récord que tiene Miroslav Klose.