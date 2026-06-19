Marathón le arrebata jugador a Olimpia y confirma su nuevo fichaje para el Apertura 2026

San Pedro Sula, Honduras.- Marathón no descansa y sigue moviéndose en este mercado de fichajes. Sin embargo, cuando todo parecía encaminado para anunciar la llegada del jugador, surgió un detalle que mantiene la operación en suspenso. El conjunto verdolaga avanzó de manera decisiva en las negociaciones durante las últimas horas y logró llegar a un acuerdo con Carlos Argueta, quien ya tomó una decisión sobre su futuro de cara a la próxima temporada.

EL HERALDO conoció que el lateral derecho, que militó en Olancho FC, ahora vestirá la camiseta de Marathón, club que ejecutó la cláusula de rescisión establecida en el contrato del jugador, la cual rondaba los 5,000 dólares. Además, este viernes ambas partes firmaron un vínculo que los unirá por los próximos dos años. No obstante, la operación todavía no puede considerarse completamente cerrada. La dirigencia verdolaga espera que Olancho FC entregue el respectivo finiquito al futbolista para que el contrato firmado tenga plena validez y el jugador pueda ser inscrito sin inconvenientes ante la Liga Nacional de Honduras. La situación ha generado una nueva novela alrededor del defensor, ya que, mientras no exista una resolución definitiva sobre ese trámite administrativo, Marathón deberá esperar para registrar oficialmente a su nuevo refuerzo.