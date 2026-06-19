Cristiano Ronaldo señalado en el Mundial 2026 y desatan polémica: "Solo es un jugador más"

Compañero de Cristiano Ronaldo no está contento con su desempeño y atiza contra él. Las polémicas declaraciones que tienen ardiendo las redes sociales.
El empate 1-1 de Portugal frente a la República Democrática del Congo en su estreno mundialista dejó más dudas que certezas dentro de la selección lusa.
Aunque marcó el único gol portugués, Joao Neves terminó siendo protagonista por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo tras el encuentro.
El mediocampista del PSG aseguró que Cristiano ya no debe ser visto como alguien distinto dentro del equipo y que es "un jugador más" que aporta al grupo.
Sus palabras generaron una fuerte controversia en redes sociales, donde numerosos aficionados interpretaron el comentario como una falta de respeto hacia el capitán.
La reacción de los seguidores fue inmediata y el joven centrocampista recibió una avalancha de críticas en distintas plataformas.
La polémica tomó mayor relevancia debido al discreto rendimiento que mostró Cristiano Ronaldo durante el partido ante los africanos.
El delantero de Al Nassr volvió a quedarse sin marcar y extendió una preocupante racha en grandes torneos internacionales.
Actualmente, Cristiano acumula diez encuentros consecutivos entre Mundiales y Eurocopas sin encontrar el camino del gol.
Ese registro ha provocado que algunos aficionados y analistas cuestionen su permanencia como titular para los próximos compromisos.
Portugal deberá enfrentar ahora a Uzbekistán y Colombia en dos partidos decisivos para sus aspiraciones en la Copa del Mundo.
Pese a las críticas, el entrenador Roberto Martínez salió en defensa de su máxima figura al finalizar el encuentro.
El seleccionador fue claro al afirmar que no tenía sentido sustituir al máximo goleador de la historia del fútbol cuando el equipo necesitaba anotar.
Las declaraciones del técnico contrastaron con el debate que se abrió tras las palabras pronunciadas por Joao Neves.
Más allá de la controversia, el futbolista portugués también quiso destacar la importancia del trabajo colectivo por encima de las individualidades.
Sin embargo, el contexto de un debut decepcionante y la situación actual de Cristiano provocaron que su mensaje fuera interpretado de una manera muy distinta a la que probablemente pretendía transmitir.