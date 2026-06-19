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Cristiano Ronaldo señalado en el Mundial 2026 y desatan polémica: "Solo es un jugador más"

Cristiano acumula diez encuentros consecutivos entre Mundiales y Eurocopas sin encontrar el camino del gol

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 12:43
Cristiano Ronaldo señalado en el Mundial 2026 y desatan polémica: Solo es un jugador más
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Compañero de Cristiano Ronaldo no está contento con su desempeño y atiza contra él. Las polémicas declaraciones que tienen ardiendo las redes sociales.

Fotos: EFE.
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El empate 1-1 de Portugal frente a la República Democrática del Congo en su estreno mundialista dejó más dudas que certezas dentro de la selección lusa.
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Aunque marcó el único gol portugués, Joao Neves terminó siendo protagonista por sus declaraciones sobre Cristiano Ronaldo tras el encuentro.
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El mediocampista del PSG aseguró que Cristiano ya no debe ser visto como alguien distinto dentro del equipo y que es "un jugador más" que aporta al grupo.
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Sus palabras generaron una fuerte controversia en redes sociales, donde numerosos aficionados interpretaron el comentario como una falta de respeto hacia el capitán.
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La reacción de los seguidores fue inmediata y el joven centrocampista recibió una avalancha de críticas en distintas plataformas.
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La polémica tomó mayor relevancia debido al discreto rendimiento que mostró Cristiano Ronaldo durante el partido ante los africanos.
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El delantero de Al Nassr volvió a quedarse sin marcar y extendió una preocupante racha en grandes torneos internacionales.
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Actualmente, Cristiano acumula diez encuentros consecutivos entre Mundiales y Eurocopas sin encontrar el camino del gol.
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Ese registro ha provocado que algunos aficionados y analistas cuestionen su permanencia como titular para los próximos compromisos.
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Portugal deberá enfrentar ahora a Uzbekistán y Colombia en dos partidos decisivos para sus aspiraciones en la Copa del Mundo.
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Pese a las críticas, el entrenador Roberto Martínez salió en defensa de su máxima figura al finalizar el encuentro.
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El seleccionador fue claro al afirmar que no tenía sentido sustituir al máximo goleador de la historia del fútbol cuando el equipo necesitaba anotar.
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Las declaraciones del técnico contrastaron con el debate que se abrió tras las palabras pronunciadas por Joao Neves.
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Más allá de la controversia, el futbolista portugués también quiso destacar la importancia del trabajo colectivo por encima de las individualidades.
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Sin embargo, el contexto de un debut decepcionante y la situación actual de Cristiano provocaron que su mensaje fuera interpretado de una manera muy distinta a la que probablemente pretendía transmitir.
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