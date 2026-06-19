Fichajes: Baja en Real Madrid, rechazan 90 millones por Diomande y joya se une a Barcelona

Movimientos en Barcelona y Real Madrid; figura del Mundial 2026 vale una millonada. Así se mueve el mercado de fichajes en Europa.
El periodista Ben Jacobs sostiene que el Real Madrid está listo para abrir conversaciones con el Chelsea por Enzo Fernández. Los londinenses valoran al argentino en 138 millones de euros, aunque los blancos intentarán reducir la cifra o encontrar una fórmula diferente para cerrar la operación.
De acuerdo con el diario Sport, el Barcelona tendría prácticamente asegurada su segunda incorporación para la campaña 2026-27. Tras concretar la llegada de Anthony Gordon, el siguiente en aterrizar sería Jorge Salinas, joven lateral izquierdo del Racing de Santander, por medio del pago de su cláusula de rescisión.
OFICIAL. Liverpool confirmó la incorporación de Víctor Muñoz tras ejecutar la cláusula de rescisión fijada por Osasuna en 40 millones de euros. El extremo español de 22 años se convierte en una de las primeras apuestas del proyecto encabezado por Andoni Iraola en Anfield.
La llegada de Xabi Alonso al Chelsea ha despertado una gran expectativa. El club londinense ya anunció que el debut del técnico en Stamford Bridge será el 29 de agosto frente al Brighton, apenas cinco días después del estreno liguero ante el Fulham.
OFICIAL. Sergi Roberto pone fin a su etapa en el Como después de no alcanzar un acuerdo para renovar. El español abandona la institución como agente libre tras contribuir a la histórica clasificación del conjunto italiano para la próxima Champions League.
Según informa el diario Marca, Nico Paz contempla seriamente seguir en el Como y descartar, por ahora, un regreso al Real Madrid. Desde Italia aseguran que el club estaría dispuesto a invertir 60 millones de euros para quedarse definitivamente con el talentoso mediocampista argentino que dirige Cesc Fàbregas.
OFICIAL. El Athletic Club aseguró la continuidad de Yuri Berchiche hasta mediados de 2027. El lateral español, de 36 años, expresó que atraviesa "el mejor momento" de su trayectoria profesional y permanecerá una campaña más en San Mamés.
Aunque todavía falta el anuncio formal, Dani Ceballos está dispuesto a renunciar al último año de contrato que tenía firmado con el Real Madrid, incluidos algunos incentivos económicos, para cumplir su deseo de regresar al Betis. El mediocampista tampoco figura entre las prioridades de Mourinho.
Fabrizio Romano asegura que el Atlético de Madrid tiene muy avanzadas las negociaciones por Alejandro Grimaldo. El lateral ya habría dado luz verde al proyecto rojiblanco y ahora resta alcanzar un entendimiento con el Bayer Leverkusen por una cifra superior a los 10 millones de euros.
El Leipzig rechazó una primera propuesta del Liverpool por Diomande valorada en aproximadamente 90 millones de euros. La entidad alemana pretende superar la barrera de los 100 millones y en Inglaterra apuntan que los "Reds" preparan una nueva oferta. Mientras tanto, el marfileño sigue concentrado en el Mundial 2026.
OFICIAL. Tras el descenso del Mallorca a Segunda División, Vedat Muriqi decidió cambiar de rumbo y fue presentado como nuevo jugador del Fenerbahce. El delantero kosovar llegó a Turquía en una operación cercana a los 15 millones de euros y firmó hasta 2029.
El periódico neerlandés De Telegraaf señala que Barcelona y Liverpool siguen de cerca a Van de Ven. Sin embargo, el Tottenham no facilitará su salida y habría tasado al defensor en unos 100 millones de euros. El zaguero también forma parte de la selección neerlandesa que disputa el Mundial 2026.
Rúben Amorim asumirá las riendas del Milan y ya analiza posibles refuerzos. El medio portugués Correio da Manhã revela que Francisco Trincão es uno de los nombres que más interesa al nuevo entrenador. Su salida del Sporting podría rondar los 60 millones de euros.
OFICIAL. Pablo Maffeo también cerró su ciclo en el Mallorca y fue anunciado como nuevo jugador del Olympiacos. El club griego desembolsó tres millones de euros por el defensor hispano-argentino, quien firmó un vínculo hasta 2029.
Diego Godín se refirió al futuro de Julián Álvarez y dejó clara su postura. La leyenda uruguaya recordó que en el Atlético de Madrid no basta con quedarse, sino que hay que querer hacerlo. Además, resaltó que encontrar en el mercado un futbolista de las características del argentino sería una tarea extremadamente complicada.
Fabrizio Romano informa que Andreas Christensen extenderá su contrato con el Barcelona hasta junio de 2028. El acuerdo ya estaría cerrado y permitirá al defensor danés enfocarse en su recuperación tras la grave lesión de ligamentos sufrida a finales del año pasado.
Manchester City se muestra optimista respecto al fichaje de Elliot Anderson. Según Fabrizio Romano, la negociación atraviesa su fase final y el mediocampista del Nottingham Forest podría pasar reconocimiento médico en Estados Unidos antes de incorporarse al conjunto de Pep Guardiola.