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'Rambo' de León afirma en qué aspectos fue mejor que Messi: "No se compara a mí, no existe"

Julio César "Rambo" de León sorprendió con sus declaraciones y hasta dijo que fue mejor que Cristiano Ronaldo en estos aspectos

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 16:20
'Rambo' de León afirma en qué aspectos fue mejor que Messi: No se compara a mí, no existe
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Julio César "Rambo" de León sorprendió al decir y afirmar que fue mejor que Lionel Messi en algunos aspectos. Al exjugador se le hizo la comparación entre el argentino y otros jugadores como Cristiano Ronaldo y esto fue lo que dijo.

Foto: El Heraldo
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A "Rambo" de León le consultaron si fue mejor en los lanzamientos de tiros libre que varios jugadores, incluyendo Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Foto: Cortesía redes
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Fue durante una entrevista con el podcast Cluster Media que respondió a las consultas sobre su calidad y si fue mejor que grandes referentes del balompié como el argentino y el portugués.

Foto: Cortesía redes Victoria
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"No se compara a mí. Fijate bien en los goles de él y las barres donde se las ponen, de aquí a la pared le ponen las barreras...", dijo en relación a que fue mejor cobrador de tiros libres.

Foto: EFE
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De León mencionó que los goles de tiro libre que Lionel Messi ha marcado fue porque las barreras estaban más distanciadas y su técnica fue mejor.

Foto: EFE
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A su vez, comentó que Lamine Yamal no es cobrador de tiros libres, algo en lo que él era especialista.

Foto: Cortesía redes Victoria
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Incluso llegó a decir: "Ni el mismo Cristiano Ronaldo existe, ni el mismo Messi existe, te lo digo yo...".

Foto: Cortesía redes Victoria
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Julio César de León añadió que fue mejor en comparación a Messi en cuanto a "los pases, cómo filtraba, la visión y todo, claro que sí...".

Foto: Cortesía redes Victoria
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"La diferencia es que yo era limitado en el juego porque yo no jugaba libre, como juega Messi", abonó.

Foto: EFE
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Y terminó diciendo: "Yo jugaba solo por la derecha o solo por la izquierda porque en Italia la parte táctica es la primera que va antes, yo no jugaba suelto y Messi sí".

Foto: EFE
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