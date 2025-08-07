Cámaras captaron el robo de un carro en Loarque: recuperan vehículo utilizado por los ladrones

A bordo de la Ford Escape gris, supuestos miembros de la pandilla 18 interceptaron un vehículo doble cabina rojo en Loarque y se lo llevaron.
Cámaras de seguridad en la zona captaron el momento exacto en que el vehículo Ford Escape, en el que se movilizaban los ladrones, interceptó al carro rojo.
Los delincuentes interceptaron el vehículo doble cabina, bajaron al conductor y huyeron en ambos automotores. ¿Qué dicen las investigaciones?
En un operativo coordinado y estratégico, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró recuperar el vehículo que había sido utilizado para cometer el robo.
Según las autoridades, la Ford Escape había sido reportada como robada el pasado 24 de julio de 2025, por lo que estuvo desaparecida por más de dos semanas.
La Ford Escape que fue recuperada. De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones, fueron miembros de la pandilla 18 quienes perpetraron el robo en la colonia Loarque de Tegucigalpa.
Sobre el otro vehículo, una doble cabina roja que también fue robado, aún no se tienen detalles sobre su paradero. Las autoridades continúan con su búsqueda.
Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, si tienen información sobre los delincuentes, colaboren para lograr su identificación y captura.
“Es importante destacar que toda la información que se reciba será tratada de manera confidencial, garantizando así la seguridad y el anonimato de quienes decidan contribuir”, publicó la DPI.
Cabe destacar que el video muestra a unos cuatro hombres encapuchados y armados bajándose del vehículo Ford Escape; uno de ellos, que era el conductor, permaneció dentro del auto.