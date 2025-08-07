  1. Inicio
Cámaras captaron el robo de un carro en Loarque: recuperan vehículo utilizado por los ladrones

La camioneta Ford Escape gris, utilizada para robar otro vehículo en la colonia Loarque de Tegucigalpa, fue recuperada en la colonia Óscar A. Flores, en el municipio del Distrito Central

  • 07 de agosto de 2025 a las 15:00
A bordo de la Ford Escape gris, supuestos miembros de la pandilla 18 interceptaron un vehículo doble cabina rojo en Loarque y se lo llevaron.

 Foto: Cortesía
Cámaras de seguridad en la zona captaron el momento exacto en que el vehículo Ford Escape, en el que se movilizaban los ladrones, interceptó al carro rojo.

 Foto: Cortesía
Los delincuentes interceptaron el vehículo doble cabina, bajaron al conductor y huyeron en ambos automotores. ¿Qué dicen las investigaciones?

 Foto: Cortesía
En un operativo coordinado y estratégico, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) logró recuperar el vehículo que había sido utilizado para cometer el robo.

 Foto: Cortesía
Según las autoridades, la Ford Escape había sido reportada como robada el pasado 24 de julio de 2025, por lo que estuvo desaparecida por más de dos semanas.

 Foto: Cortesía
La Ford Escape que fue recuperada. De acuerdo con la Dirección Policial de Investigaciones, fueron miembros de la pandilla 18 quienes perpetraron el robo en la colonia Loarque de Tegucigalpa.

 Foto: Cortesía
Sobre el otro vehículo, una doble cabina roja que también fue robado, aún no se tienen detalles sobre su paradero. Las autoridades continúan con su búsqueda.

 Foto: Cortesía
Las autoridades solicitaron a la ciudadanía que, si tienen información sobre los delincuentes, colaboren para lograr su identificación y captura.

 Foto: Cortesía
“Es importante destacar que toda la información que se reciba será tratada de manera confidencial, garantizando así la seguridad y el anonimato de quienes decidan contribuir”, publicó la DPI.

 Foto: Cortesía
Cabe destacar que el video muestra a unos cuatro hombres encapuchados y armados bajándose del vehículo Ford Escape; uno de ellos, que era el conductor, permaneció dentro del auto.

 Foto: Cortesía
