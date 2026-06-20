Diputados hondureños realizan visita al Congreso Nacional de Colombia, en Bogotá

Tegucigalpa, Honduras.- Al menos 10 diputados hondureños viajaron hacia Colombia para realizar una visita al Congreso de ese país, así lo informó en su cuenta de X el Congreso Nacional de Honduras. De acuerdo con el reporte, el propósito del viaje de la delegación parlamentaria es "fortalecer los lazos de cooperación interparlamentaria e intercambiar buenas prácticas institucionales". “Una delegación oficial de diputados del Congreso Nacional se trasladó a la sede del Congreso de la República de Colombia”, publicaron.

Las autoridades del Poder Legislativo informaron que el objetivo principal es generar un acercamiento estratégico que permita conocer a fondo los procesos de funcionamiento administrativo, los modernos sistemas de votación electrónica y diversos temas de la agenda legislativa de mutuo interés para ambas naciones. La delegación del Congreso Nacional está integrada por los diputados Eder Mejía (Partido Nacional de Honduras), Roy Cruz (Partido Nacional de Honduras), José Jaar (Partido Nacional de Honduras), Alejandra Vallecillo (Partido Liberal de Honduras), María José Sosa (Partido Nacional), Iliana Velásquez (Partido Nacional), Fany Santos (Partido Liberal de Honduras), Daisy Andonie (Partido Nacional de Honduras), Cinthya Hawit (Partido Nacional de Honduras) y Sebastián Romero (Partido Nacional). En el posteo realizado por el Congreso Nacional también se observó al presidente del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Flores Urrutia.