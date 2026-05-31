Sorpresa electoral en Colombia: el voto en blanco supera a seis presidenciales

Con el 99,03 % de las mesas escrutadas, el voto en blanco acumula el 1,72 % de los sufragios válidos, por encima de candidaturas que realizaron campaña durante meses por todo el país pero que terminaron con apoyos mucho más modestos en las urnas.

Bogotá, Colombia.- El voto en blanco se convirtió este domingo en una de las sorpresas de la primera vuelta presidencial colombiana al obtener 404,316 sufragios, una cifra superior a la alcanzada por seis de los once candidatos que competían por llegar a la Casa de Nariño .

Entre ellos figuran el general retirado Gustavo Matamoros, que obtuvo 5,500 votos; el exsenador Roy Barreras, con 13,900, y la empresaria Sondra Macollins Garvin, que sumó 19,700 apoyos.

También quedaron por detrás del voto en blanco Miguel Uribe Londoño, con 28,400 votos; Mauricio Lizcano, con 53,400; el empresario Santiago Botero, con 204,883, y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, que alcanzó 223,500 sufragios.

Solo tres aspirantes lograron superar esa cifra: el ultraderechista Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, que fue el más votado de la jornada, con 10,2 millones; el oficialista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9,6 millones, y la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia, con 1,6 millones de papeletas.

De la Espriella y Cepeda disputarán la segunda vuelta el próximo 21 de junio.

El resultado refleja además la fuerte concentración del voto en torno a los tres principales aspirantes en una elección que comenzó con más de un centenar de precandidatos y que terminó reducida a trece nombres en el tarjetón, de los cuales dos se retiraron a última hora para apoyar a Cepeda.

Son ellos el excanciller Luis Gilberto Murillo, que obtuvo 13.152 votos, y el exalcalde de Santa Marta Carlos Caicedo, con 12,580 papeletas, que sin embargo no serán tenidas en cuenta.

Para estas elecciones fueron llamados a las urnas más de 41 millones de ciudadanos y se alcanzó una participación de 57,41 %, que superó el 54,9 % alcanzado en la primera vuelta de 2022. EFE