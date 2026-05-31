Cepeda vota confiado en poder ganar la Presidencia de Colombia

Bogotá, Colombia.-El candidato izquierdista Iván Cepeda, favorito en las encuestas, votó este domingo en Bogotá en las elecciones presidenciales colombianas, en las que espera ganar en primera vuelta para mantener el proyecto progresista del actual mandatario, Gustavo Petro.

Cepeda, del partido oficialista Pacto Histórico, votó en el Colegio San Lucas del barrio Kennedy, en el sur de Bogotá, donde estuvo acompañado por decenas de personas que apoyan su candidatura y de miembros de su equipo de campaña, como la senadora María José Pizarro.

El candidato fue recibido por una multitud de simpatizantes y de periodistas, a quienes saludó con las manos en alto. Una vez entró a su puesto de votación, mostró ante las cámaras su voto y lo depositó en la urna.

"A la ciudadanía: hemos venido a ejercer nuestro derecho a elegir un futuro y un destino distinto para Colombia, profundizar los cambios que hemos tenido en estos años de Gobierno", expresó Cepeda tras votar y señalar su confianza en que esta tarde celebrará la elección "del segundo Gobierno progresista de Colombia".