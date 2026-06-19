Congreso Nacional crea lazos de cooperación con otros parlamentos en Foro de Marrakech

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de insertar a la legislación hondureña en las corrientes de modernización global y gestionar acuerdos de beneficio mutuo, una comitiva de diputados de las principales fuerzas políticas del país se trasladó al continente africano. La delegación oficial busca asimilar modelos económicos internacionales exitosos que puedan ser replicados en el territorio nacional para dinamizar el desarrollo comunitario. La representación de la república se hizo efectiva en Marruecos, sede de la cuarta edición del Foro Parlamentario Económico de la Región Euromediterránea y del Golfo Árabe.

El encuentro legislativo internacional congrega a decenas de líderes parlamentarios de diversos continentes en el Palacio de Congresos de Marrakech, consolidándose como una plataforma global de diálogo, consulta mutua e intercambio de políticas públicas. "Venimos en representación del Foprel y Honduras a conocer las buenas experiencias y también estrechar esos lazos de cooperación con diferentes parlamentos del mundo", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. La participación hondureña en este foro de alto nivel responde al liderazgo que mantiene el país dentro del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel). Los delegados nacionales buscan aprovechar este espacio para estructurar alianzas estratégicas orientadas a la atracción de inversión extranjera, la gestión de proyectos de desarrollo social y el fortalecimiento de la legislación económica nacional. Acompañando al titular del Legislativo se encuentra el secretario ejecutivo del Foprel, Ariel Alvarado, junto a una comitiva multipartidaria integrada por los diputados del Partido Nacional, Lissi Matute Cano y Milton Puerto, así como los parlamentarios del Partido Liberal, Yasmin Meza y Marlon Lara.