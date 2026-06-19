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Congreso Nacional crea lazos de cooperación con otros parlamentos en Foro de Marrakech

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, encabezó una delegación multipartidaria en el Cuarto Foro Parlamentario Económico en Marrakech, Marruecos

  • Actualizado: 19 de junio de 2026 a las 14:53
Congreso Nacional crea lazos de cooperación con otros parlamentos en Foro de Marrakech

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, lideró la comitiva de legisladores en Marruecos.

 Foto: Cortesía Congreso Nacional

Tegucigalpa, Honduras.- Con el objetivo de insertar a la legislación hondureña en las corrientes de modernización global y gestionar acuerdos de beneficio mutuo, una comitiva de diputados de las principales fuerzas políticas del país se trasladó al continente africano.

La delegación oficial busca asimilar modelos económicos internacionales exitosos que puedan ser replicados en el territorio nacional para dinamizar el desarrollo comunitario.

La representación de la república se hizo efectiva en Marruecos, sede de la cuarta edición del Foro Parlamentario Económico de la Región Euromediterránea y del Golfo Árabe.

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El encuentro legislativo internacional congrega a decenas de líderes parlamentarios de diversos continentes en el Palacio de Congresos de Marrakech, consolidándose como una plataforma global de diálogo, consulta mutua e intercambio de políticas públicas.

"Venimos en representación del Foprel y Honduras a conocer las buenas experiencias y también estrechar esos lazos de cooperación con diferentes parlamentos del mundo", expresó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.

La participación hondureña en este foro de alto nivel responde al liderazgo que mantiene el país dentro del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (Foprel).

Los delegados nacionales buscan aprovechar este espacio para estructurar alianzas estratégicas orientadas a la atracción de inversión extranjera, la gestión de proyectos de desarrollo social y el fortalecimiento de la legislación económica nacional.

Acompañando al titular del Legislativo se encuentra el secretario ejecutivo del Foprel, Ariel Alvarado, junto a una comitiva multipartidaria integrada por los diputados del Partido Nacional, Lissi Matute Cano y Milton Puerto, así como los parlamentarios del Partido Liberal, Yasmin Meza y Marlon Lara.

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La diversidad de la comitiva busca garantizar que los conocimientos adquiridos cuenten con el respaldo político necesario al momento de su discusión en la cámara legislativa de Tegucigalpa.

"Seguimos trabajando para que la voz de Honduras esté presente en los espacios internacionales donde se construyen alianzas, se comparten buenas prácticas y se generan oportunidades para nuestros pueblos", enfatizó Zambrano.

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Elvis Mendoza
Elvis Mendoza
Periodista

Licenciado en Periodismo egresado de la UNAH. Redactor en EL HERALDO desde 2016 en periodismo local, bajo la sección solidaria y de soluciones de Metro. Manejo de SEO, periodismo digital y de verificación con experiencia en televisión y como piloto de drone.

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