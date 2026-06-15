Congreso Nacional abrirá en San Pedro Sula su primera sede regional

San Pedro Sula, Honduras.- Por primera vez, el Congreso Nacional contará con una sede fuera de Tegucigalpa. La nueva oficina funcionará en San Pedro Sula, Cortés, tras la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El acuerdo fue suscrito este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el director de la OABI, Jorge Alberto Cálix, con el objetivo de ampliar la presencia institucional del Legislativo a la ciudadanía.
La nueva sede regional estará ubicada en San Pedro Sula y permitirá que los diputados propietarios y suplentes que representan al departamento de Cortés cuenten con un espacio permanente para atender a distintos sectores de la sociedad.
En estas instalaciones podrán reunirse representantes de patronatos, organizaciones sociales, sindicatos, emprendedores, mercados, sector privado y otros grupos organizados de la zona norte del país, según explicó Zambrano.
Asimismo, indicó que la junta directiva del Congreso también tendrá representación en la nueva sede, la cual servirá como punto de enlace con los departamentos de la región norte, occidental y atlántica.
El convenio también contempla la entrega de un segundo inmueble en Tegucigalpa, destinado al funcionamiento del Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes Legislativos (Foprel), que actualmente opera desde oficinas ubicadas dentro del propio Congreso Nacional.
Las autoridades detallaron que los inmuebles entregados por la OABI deberán ser sometidos a trabajos de rehabilitación antes de entrar en funcionamiento, un proceso que se estima tomará aproximadamente dos meses.
El secretario del Legislativo, Carlos Ledezma, por su parte, señaló que la apertura de la oficina en San Pedro Sula forma parte de un proceso de acercamiento institucional hacia la población hondureña
Mientras que Jorge Alberto Cálix, director de la OABI, destacó que el acuerdo permitirá fortalecer el intercambio de información entre ambas instituciones para promover la transparencia.