Congreso Nacional abrirá en San Pedro Sula su primera sede regional

San Pedro Sula, Honduras.- Por primera vez, el Congreso Nacional contará con una sede fuera de Tegucigalpa. La nueva oficina funcionará en San Pedro Sula, Cortés, tras la firma de un convenio entre el Poder Legislativo y la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).

El acuerdo fue suscrito este lunes por el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y el director de la OABI, Jorge Alberto Cálix, con el objetivo de ampliar la presencia institucional del Legislativo a la ciudadanía.

La nueva sede regional estará ubicada en San Pedro Sula y permitirá que los diputados propietarios y suplentes que representan al departamento de Cortés cuenten con un espacio permanente para atender a distintos sectores de la sociedad.