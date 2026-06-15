Copeco pronostica una vaguada y el ingreso de una onda tropical para esta semana en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Bajo vigilancia mantendrán la semana del 15 de junio al 21 de junio las autoridades de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco), por la influencia de varios fenómenos. Las autoridades de Copeco informaron que "el territorio nacional estará bajo la influencia de distintos fenómenos atmosféricos, entre ellos una vaguada, el ingreso de una onda tropical y condiciones de alto oleaje en el Golfo de Fonseca".

Cabe destacar que para la línea costera del Golfo de Fonseca este lunes emitieron una alerta verde. Víctor Ortega, meteorólogo de turno, aseguró que durante esta semana se registrarán precipitaciones en varias regiones del país. "Producto de una vaguada en altura, van a estarse formando nubes de tormenta, principalmente en la parte occidental y en la región sur del país, dejando lluvias muy importantes durante el día lunes, martes e inclusive durante el día miércoles, que podrían ser de mayor intensidad". Para el día miércoles 17 de junio, en departamentos como Choluteca y Valle se registrarán precipitaciones de mayor intensidad con actividad eléctrica. Ortega alertó que durante esta semana también se registrarán "mareas vivas y un fuerte rompimiento de oleaje en el Golfo de Fonseca".