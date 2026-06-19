La mejor versión de Vinícius aterriza en el Mundial 2026

Filadelfia, Estados Unidos.-Provocó el primer gol, sirvió el segundo y marcó el tercero. El Vinícius de Brasil ya se parece al Vinícius del Real Madrid. Irrumpió este viernes contra Haití en Filadelfia. La Canarinha ha tenido que esperar 51 partidos del 7 para ver su mejor versión con la selección.

Desembarcó en el Lincoln Financial Field serio y concentrado, y se marchó por la puerta grande con una actuación completa en la segunda jornada del Grupo C del Mundial 2026. Fue una exhibición ante 68.324 espectadores que anhelaban al mejor Vini, aquel que rozó el Balón de Oro hace dos años.

En el discreto debut frente a Marruecos fue el único que se salvó de la quema. Marcó el gol del empate con un latigazo en el flanco izquierdo del área y hoy volvió a sacar petróleo en la misma región.

Desde el minuto 1 se ofreció, bajando incluso hasta la línea del centro del campo para desahogar el juego del combinado de Carlo Ancelotti. Los haitianos quisieron atarle en corto. En el minuto 3 recibió la primera tarascada. No se acongojó el delantero de São Gonçalo.

La primera señal de que iba a tener una gran noche se la mandó a Carlens Arcus, que viene de marcarse una temporada notable con el Angers francés y al que dejó sentado en una de sus arrancadas.

Disparó alto a la salida de un córner y luego calcó su jugada del golazo frente a Marruecos. Recortó, esta vez a Jean-Kévin Duverne, y disparó. No salió con tanta potencia como en el MetLife Stadium, pero Placide rechazó de forma defectuosa y Matheus Cunha lo cazó casi sin querer tras chocar con un rival. Primer baile.

Era solo el inicio del recital. Más suelto y, tan solo trece minutos después, agarró el balón en la línea divisoria, se metió por dentro, en territorio del 10, y metió un pase al espacio para Cunha. Doblete del delantero del Manchester United y segundo baile.

Faltaba el suyo. Llegó en el descuento de la primera mitad. En una jugada pausada, de circulación lenta entre los defensores, hasta que Lucas Paquetá miró al frente, vio el desmarque de Vini y filtró un pase bombeado preciso.