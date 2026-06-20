Hallan muerto a joven de 18 años en Los Pinos tras ser raptado junto a su hermano durante un flete

Tegucigalpa, Honduras.- Como Eduardo Eliberto, de 18 años, fue identificado el joven que apareció sin vida en el sector “F” de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.
De acuerdo con información preliminar, el joven trabajaba como “fletero” en una ferretería y salió junto a su hermano de 12 años para entregar un material, sin imaginar que serían interceptados durante el recorrido.
Según lo que se conoció de forma preliminar, ambos habrían sido raptados por supuestos integrantes de una estructura criminal, presuntamente por ser originarios de la colonia Villa Nueva.
Los atacantes habrían decidido dejar en libertad al menor de 12 años, mientras que Eduardo fue retenido y posteriormente llevado a otro punto.
El cadáver del joven fue encontrado horas después en el sector “F” de Los Pinos y presentaba signos de tortura.
El cuerpo del joven fue hallado entre la maleza y tenía las manos amarradas.
Familiares relataron que ambos hermanos habían salido a realizar una entrega de material de trabajo cuando ocurrió el lamentable hecho.
Autoridades policiales llegaron al lugar y, con apoyo de Medicina Forense, realizaron el levantamiento cadavérico para dar inicio a las investigaciones.