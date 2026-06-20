Hallan muerto a joven de 18 años en Los Pinos tras ser raptado junto a su hermano durante un flete

Tegucigalpa, Honduras.- Como Eduardo Eliberto, de 18 años, fue identificado el joven que apareció sin vida en el sector “F” de la colonia Los Pinos, en Tegucigalpa.

De acuerdo con información preliminar, el joven trabajaba como “fletero” en una ferretería y salió junto a su hermano de 12 años para entregar un material, sin imaginar que serían interceptados durante el recorrido.

Según lo que se conoció de forma preliminar, ambos habrían sido raptados por supuestos integrantes de una estructura criminal, presuntamente por ser originarios de la colonia Villa Nueva.