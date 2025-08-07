Armados y encapuchados interceptaron un carro: Pandilla 18 estaría detrás del asalto en Loarque

Cámaras de seguridad grabaron el momento exacto en que sujetos armados, a bordo de una Ford Escape gris —vehículo que había sido reportado como robado— interceptaron a otro automóvil en la colonia Loarque de Tegucigalpa, ubicada en la salida al sur.
El video, que se viralizó en redes sociales, muestra a un vehículo doble cabina transitando por una calle de la colonia Loarque con la ventana abajo.
Seguidamente, una Ford Escape gris se le atraviesa y de ella descienden sujetos armados que apuntan al conductor. Todos portaban armas de fuego.
La grabación evidencia a cuatro hombres bajándose del vehículo, mientras que uno de ellos, el conductor, permanece dentro. Los que descendieron estaban encapuchados y armados.
El conductor del automóvil asaltado quedó sentado en el suelo, y dos de los cuatro hombres que bajaron de la Ford Escape se marcharon a bordo del vehículo doble cabina rojo que robaron.
Posteriormente, el conductor, aun en estado de shock, se levantó y cruzó la calle. ¿Qué dicen las investigaciones policiales?
Información preliminar de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) indica que el asalto habría sido perpetrado, supuestamente, por miembros de la pandilla 18.
La Ford Escape utilizada en el robo fue recuperada durante un operativo en la colonia Óscar A. Flores, por parte de agentes de la DPI.
“DPI recupera un vehículo que se había utilizado en un robo violento perpetrado por miembros de la pandilla 18 en la colonia Loarque de Tegucigalpa”, publicó la institución en redes sociales.
Según las autoridades, la Ford Escape había sido reportada como robada el pasado 24 de julio del presente año. Sobre el vehículo doble cabina robado en Loarque aún no hay información.