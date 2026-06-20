Más de 9,000 minutos sin energía: las zonas más afectadas por los apagones y las medidas de la ENEE

Teguicgalpa, Honduras.- La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) a través de un comunicado se dirigió a los habitantes del occidente de Honduras, especialmente de los departamentos de Ocotepeque, Copán, Lempira y Santa Bárbara, para explicar las fallas recientes en el suministro de energía y detallar las acciones que se están ejecutando para mejorar la estabilidad del servicio. Según la estatal eléctrica, durante los primeros seis meses del año se realizó un análisis técnico de las líneas de transmisión de 69 KV que abastecen la región occidental (L429, L430, L431, L432 y L433), en el que se identificó un aumento en la duración de las interrupciones del servicio, aunque con menos eventos en comparación con el año anterior. El informe detalla que en 2025 se registraron 38 eventos de interrupción del servicio, con una indisponibilidad de 2,717 minutos, mientras que entre enero y junio de 2026 se contabilizan 27 fallas, pero con un incremento significativo en el tiempo sin energía, que asciende a 9,905 minutos.

La ENEE señala que la principal causa de estas fallas es el deterioro de la infraestructura eléctrica, ya que las líneas de transmisión que abastecen el occidente tienen más de 40 años de antigüedad y fueron construidas con postes de madera que actualmente se encuentran en mal estado. La institución también explicó que durante la temporada de lluvias las fallas se incrementan debido a los fuertes vientos, la humedad y la caída de árboles sobre las líneas, lo que afecta la continuidad del servicio en la zona occidental del país. Asimismo, la ENEE responsabilizó la falta de inversión en administraciones anteriores, señalando que durante décadas no se ejecutaron proyectos suficientes para renovar y modernizar la infraestructura eléctrica en el occidente hondureño.

Soluciones

Como parte de las soluciones, la estatal anunció que la próxima semana se repotenciarán los circuitos de la subestación de Santa Rosa, con el objetivo de mejorar la respuesta ante emergencias y reducir el tiempo de afectación en el servicio.