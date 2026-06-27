Suben a 1,430 las personas fallecidas por el doble terremoto en Venezuela

Caracas, Venezuela.-El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1,430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.

"A esta hora (...) estamos contabilizando que 1,430 hermanos y hermanas han fallecido; lamentablemente, han perdido la vida", dijo el legislador en una alocución transmitida por el canal estatal VTV.

Rodríguez agregó que hay, hasta el momento, 3,238 personas heridas, así como 3,142 familias damnificadas.

Igualmente, dijo que hasta este sábado han sido atendidas por las autoridades 73,736 familias, especialmente en el estado costero La Guaira, al norte de Caracas, el más afectado por el doble terremoto del miércoles.

El diputado señaló que han llegado al país 16 médicos de Curazao para la atención de las víctimas.

Además, sostuvo que hay más de 30,000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos venezolanos, desplegados en las zonas afectadas.