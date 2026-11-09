Este viernes ingresa el primer frente frío de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá una semana marcada por lluvias y chubascos, pero también por el descenso de las temperaturas.

El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos en Honduras (Cenaos) informó que el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 ingresará el primer frente frío de la temporada, que inicia en noviembre y finaliza en marzo de 2027.

Antes de su llegada, el país se verá influenciado por el viento del noreste, que este martes estará transportando humedad del mar Caribe. Esto producirá abundante nubosidad sobre el norte, además de lluvias y lloviznas intermitentes en el centro, occidente y oriente.