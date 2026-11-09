Este viernes ingresa el primer frente frío de 2026 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras tendrá una semana marcada por lluvias y chubascos, pero también por el descenso de las temperaturas.
El Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos en Honduras (Cenaos) informó que el próximo viernes 13 de noviembre de 2026 ingresará el primer frente frío de la temporada, que inicia en noviembre y finaliza en marzo de 2027.
Antes de su llegada, el país se verá influenciado por el viento del noreste, que este martes estará transportando humedad del mar Caribe. Esto producirá abundante nubosidad sobre el norte, además de lluvias y lloviznas intermitentes en el centro, occidente y oriente.
Para el miércoles seguirá la influencia del viento del noreste, con lluvias y lloviznas en el litoral Caribe.
"Por la tarde, una vaguada en superficie sobre el occidente producirá lluvias y chubascos con actividad eléctrica aislada en el occidente", informó Cenaos.
El jueves seguirán las condiciones inestables debido a una vaguada prefrontal, que estará produciendo lluvias y chubascos en el noroccidente, centro y sur de Honduras.
"El viernes seguirá la vaguada prefrontal por la mañana y por la tarde se pronostica el ingreso de un frente frío que estará afectando con lluvias intermitentes en el norte, así como lluvias y lloviznas en el resto del país, excepto en el sur", indica el pronóstico extendido de Cenaos.
Con el frente frío se espera un descenso de la temperatura ambiente.
Con el ingreso de los frentes fríos, las lluvias disminuyen gradualmente en el Corredor Seco, mientras aumentan en el Caribe hondureño.