Declaran alerta amarilla para cinco departamentos y verde en otros tres por vaguada y frente frío

Tegucigalpa, Honduras.-Alerta amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro declaró este viernes 7 de noviembre la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).
Asimismo, emitió alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán y Gracias a Dios, ambas alertas por un período de 72 horas, a partir de las 6:00 p. m. del domingo 9 de noviembre.
Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), "una vaguada prefrontal afectará al país el domingo 9 de noviembre y producirá lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de precipitación en el suroccidente y noroccidente".
"Se espera que un frente frío moderado se desplace sobre la costa Caribe a partir de la madrugada del lunes 10, y el ingreso de una masa de aire frío a partir del martes; lo que estaría produciendo abundante nubosidad, un descenso significativo en las temperaturas, vientos racheados, lluvias y chubascos moderados y fuertes intermitentes, acompañados de actividad eléctrica, con mayor afectación en los departamentos de la costa norte", detalló Copeco.
También se advierte de alto oleaje en el Caribe, de 3 a 5 pies, con máximos de 6 a 8 pies el lunes por la tarde y el martes, mientras que en el Golfo de Fonseca el oleaje será de 2 a 4 pies en el período.