Declaran alerta amarilla para cinco departamentos y verde en otros tres por vaguada y frente frío

Tegucigalpa, Honduras.-Alerta amarilla para los departamentos de Islas de la Bahía, Colón, Atlántida, Cortés y Yoro declaró este viernes 7 de noviembre la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Asimismo, emitió alerta verde para los departamentos de Santa Bárbara, Copán y Gracias a Dios, ambas alertas por un período de 72 horas, a partir de las 6:00 p. m. del domingo 9 de noviembre.

Según el Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos), "una vaguada prefrontal afectará al país el domingo 9 de noviembre y producirá lluvias y chubascos débiles a moderados, acompañados de actividad eléctrica aislada, con mayores acumulados de precipitación en el suroccidente y noroccidente".