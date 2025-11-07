Lluvias débiles afectarán el norte y suroccidente de Honduras este sábado

Ochoa explicó que las precipitaciones se concentrarán principalmente en el norte y nororiente del territorio nacional. “Las condiciones atmosféricas estarán imperando debido al ingreso de humedad del océano Pacífico producto de los vientos del este”, detalló.

Tegucigalpa, Honduras.- El ingreso de humedad desde el océano Pacífico y los vientos del este provocarán lluvias y chubascos débiles en distintas zonas del país este sábado 8 de noviembre, informó Will Ochoa, pronosticador de turno del Centro de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos ( Cenaos ).

De acuerdo con el pronosticador, durante la mañana se esperan lluvias y chubascos dispersos en esas regiones. “Más que todo en el sector norte, así como también en el sector nororiental”, indicó.

Añadió que para horas de la tarde el ingreso de la brisa del Pacífico generará lluvias débiles e incluso descargas eléctricas. “Por horas de la tarde, el ingreso de la brisa del océano Pacífico nos estará produciendo lo que son precipitaciones débiles e aisladas con actividad eléctrica, más que todo en el sector sur occidente”, señaló Ochoa.

En cuanto al estado del mar, el especialista de Cenaos informó que se mantendrán condiciones normales. “Los oleajes normales en la costa norte de uno a tres pies y levemente alterados para el Golfo de Fonseca de dos a cuatro pies”, precisó.

Sobre las temperaturas, Ochoa brindó los valores esperados en las principales regiones del país. En Tegucigalpa, la máxima será de 26 grados Celsius y la mínima de 18.

En la región central, se pronostica una máxima de 30 grados y una mínima de 20; mientras que en la región insular los termómetros marcarán entre 30 y 27 grados.

Para la zona norte, Cenaos prevé temperaturas entre 30 y 24 grados; en el oriente del país, entre 31 y 19 grados; y en el sur, entre 32 y 24 grados.

Finalmente, el pronosticador indicó que la región occidental registrará temperaturas más frescas. “La región occidental, máxima de 28 grados y una mínima de 12 grados”, concluyó.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Contenido generado con inteligencia artificial, aprobado y editado por un periodista, a partir de audios o boletines de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco).