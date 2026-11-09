  1. Inicio
  2. · Entretenimiento

Lo que dijo el juez sobre la esposa de Russell Brand al dictar condena

El juez Joel Bennathan citó la declaración de Laura Gallacher al explicar por qué no halló base para concluir que el cómico represente una amenaza futura

  • Actualizado: 09 de noviembre de 2026 a las 14:05
Lo que dijo el juez sobre la esposa de Russell Brand al dictar condena

"Sin base para concluir riesgo futuro": la frase del juez a Russell Brand

 Foto: EFE

Londres, Inglaterra.- El comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes a diez años y seis meses de cárcel por la violación de una mujer y la agresión sexual de otras tres, en una sentencia dictada en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. En sus consideraciones, el juez Joel Bennathan hizo referencia expresa al testimonio de la esposa del acusado, Laura Gallacher, de 39 años, al valorar si existe un riesgo para el futuro.

Del “hombre más promiscuo del año” al banquillo: Russell Brand, 10 años y medio de prisión

"Dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y las pruebas de su esposa, acepto que no hay una base probatoria sólida para concluir que usted supone un riesgo para el futuro”, afirmó el magistrado. Bennathan se pronunció así al justificar por qué no había solicitado un informe adicional, un trámite que puede resultar necesario cuando se evalúa la posible peligrosidad de un condenado.

El juez no vinculó el testimonio de Gallacher con la duración de la pena. Según explicó, la condena por violación se redujo en un año por otros factores, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relevantes, el tiempo transcurrido desde los hechos y la labor del actor en apoyo de personas con problemas de adicción.

La declaración de Gallacher

Gallacher compareció como testigo de la defensa el 29 de octubre. Según recogió The Guardian, describió a su marido como un “padre maravilloso” y un “esposo extraordinariamente atento”. “Me siento muy vista por él, de un modo que nunca había experimentado”, declaró, y añadió que lo quiere mucho. También definió el matrimonio, celebrado en 2017 y del que han nacido tres hijos, como honesto y abierto, pese al pasado del acusado.

Disney ya tiene fecha de estreno para "Lilo & Stitch 2" y "Los increíbles 3"

Los términos de la condena

Bennathan fijó nueve años de prisión por el delito de violación y otros dieciocho meses por las agresiones sexuales. Brand había sido declarado culpable la semana pasada de un delito de violación y tres de agresión sexual, cometidos entre 2004 y 2009 contra cuatro mujeres. Fue absuelto de otros dos cargos de violación y de uno de intento de abuso indecente.

Durante la lectura, el magistrado lo calificó de “depredador sexual” que se valió de su fama, y habló de una “arrogancia desmedida”. El condenado, que niega los cargos y sostiene que las relaciones fueron consentidas, deberá cumplir dos tercios de la pena antes de optar a la libertad bajo supervisión.

Gallacher estuvo presente en la sala. Según Sky News, le dijo “te quiero” cuando se lo llevaban, y Brand respondió “estaremos bien”. Abandonó el tribunal entre lágrimas, según las mismas informaciones.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias