Lo que dijo el juez sobre la esposa de Russell Brand al dictar condena

Londres, Inglaterra.- El comediante británico Russell Brand, de 51 años, fue condenado este lunes a diez años y seis meses de cárcel por la violación de una mujer y la agresión sexual de otras tres, en una sentencia dictada en el Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres. En sus consideraciones, el juez Joel Bennathan hizo referencia expresa al testimonio de la esposa del acusado, Laura Gallacher, de 39 años, al valorar si existe un riesgo para el futuro.

"Dado el tiempo transcurrido desde que se cometieron los delitos y las pruebas de su esposa, acepto que no hay una base probatoria sólida para concluir que usted supone un riesgo para el futuro”, afirmó el magistrado. Bennathan se pronunció así al justificar por qué no había solicitado un informe adicional, un trámite que puede resultar necesario cuando se evalúa la posible peligrosidad de un condenado. El juez no vinculó el testimonio de Gallacher con la duración de la pena. Según explicó, la condena por violación se redujo en un año por otros factores, entre ellos la ausencia de antecedentes penales relevantes, el tiempo transcurrido desde los hechos y la labor del actor en apoyo de personas con problemas de adicción.

La declaración de Gallacher

Gallacher compareció como testigo de la defensa el 29 de octubre. Según recogió The Guardian, describió a su marido como un “padre maravilloso” y un “esposo extraordinariamente atento”. “Me siento muy vista por él, de un modo que nunca había experimentado”, declaró, y añadió que lo quiere mucho. También definió el matrimonio, celebrado en 2017 y del que han nacido tres hijos, como honesto y abierto, pese al pasado del acusado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Los términos de la condena