En San Pedro Sula iniciará la socialización del Presupuesto General de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo arranca los encuentros de consulta del proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027, trasladando las audiencias públicas a la ciudad de San Pedro Sula para socializar el dictamen con los sectores empresariales y sociales del norte del país, en esta semana que este poder del Estado se trasladó a la zona norte del país. La propuesta económica proyectada por el gobierno asciende a 455,374.8 millones de lempiras, cifra que representa un incremento absoluto de 11,039 millones de lempiras en comparación con el presupuesto aprobado para el presente ciclo fiscal. La Comisión de Presupuesto formalizó el calendario de trabajo con la meta de conciliar posturas tecnopolíticas en la zona norte, previo a someter el documento a debate en el pleno del Congreso Nacional durante el último mes del año.

"Mañana va a tener la primera socialización aquí en San Pedro Sula la Comisión de Presupuesto, y le van a mandar la nota de prensa con la hora, el lugar y con qué grupos y sectores de la zona se van a reunir", confirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional. El titular del Congreso trazó una ruta crítica para evitar que el presupuesto sufra dilataciones legislativas que posterguen su entrada en vigor hasta el año entrante. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Para ello, los jefes de las distintas bancadas representadas en el hemiciclo acordaron un cronograma de votación fijado para la tercera semana del último mes de 2026, asegurando que la herramienta fiscal quede ratificada legalmente antes del cierre administrativo de la legislatura. "Ya en agenda hemos hablado con los jefes de bancada: la semana del 14 al 19 estaríamos esperando llevar a cabo la aprobación del presupuesto y no esperar hasta en abril", explicó Zambrano. El diputado remarcó que las bancadas buscarán estructurar los consensos legislativos para cumplir con los plazos mandados por la normativa de administración financiera. "Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre", enfatizó Zambrano.

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