En San Pedro Sula iniciará la socialización del Presupuesto General de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- El Poder Legislativo arranca los encuentros de consulta del proyecto del Presupuesto General de la República para el ejercicio fiscal 2027, trasladando las audiencias públicas a la ciudad de San Pedro Sula para socializar el dictamen con los sectores empresariales y sociales del norte del país, en esta semana que este poder del Estado se trasladó a la zona norte del país.
La propuesta económica proyectada por el gobierno asciende a 455,374.8 millones de lempiras, cifra que representa un incremento absoluto de 11,039 millones de lempiras en comparación con el presupuesto aprobado para el presente ciclo fiscal.
La Comisión de Presupuesto formalizó el calendario de trabajo con la meta de conciliar posturas tecnopolíticas en la zona norte, previo a someter el documento a debate en el pleno del Congreso Nacional durante el último mes del año.
"Mañana va a tener la primera socialización aquí en San Pedro Sula la Comisión de Presupuesto, y le van a mandar la nota de prensa con la hora, el lugar y con qué grupos y sectores de la zona se van a reunir", confirmó Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional.
El titular del Congreso trazó una ruta crítica para evitar que el presupuesto sufra dilataciones legislativas que posterguen su entrada en vigor hasta el año entrante.
Para ello, los jefes de las distintas bancadas representadas en el hemiciclo acordaron un cronograma de votación fijado para la tercera semana del último mes de 2026, asegurando que la herramienta fiscal quede ratificada legalmente antes del cierre administrativo de la legislatura.
"Ya en agenda hemos hablado con los jefes de bancada: la semana del 14 al 19 estaríamos esperando llevar a cabo la aprobación del presupuesto y no esperar hasta en abril", explicó Zambrano.
El diputado remarcó que las bancadas buscarán estructurar los consensos legislativos para cumplir con los plazos mandados por la normativa de administración financiera.
"Tenemos que buscar los consensos necesarios para que el presupuesto se pueda aprobar entre la semana del 14 al 19 de diciembre", enfatizó Zambrano.
Sin tiempo
En contraste con las proyecciones parlamentarias, organismos de sociedad civil expresaron su preocupación por el reducido margen temporal disponible para ejecutar una consulta amplia con la ciudadanía.
Desde el Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) advierten que restan pocas semanas para que concluya el año sin que se haya desplegado una discusión profunda con los actores productivos, lo que amenaza con limitar el impacto redistributivo del presupuesto.
"De acuerdo a la ley, este debe estar aprobado antes de que finalice el ejercicio fiscal, que quiere decir el 31 de diciembre; sin embargo, estamos ya a seis semanas de que finalice el año y no se ha iniciado el proceso de socialización", señaló Amparo Canales, asesora económica del FOSDEH.
La especialista recalcó que el incremento presupuestario de 11,000 millones de lempiras exige una priorización rigurosa de las partidas orientadas al fomento del desarrollo productivo y la generación de empleo.
"Desde FOSDEH se recomienda que este presupuesto debe ser ampliamente socializado, ampliamente discutido y al interior del Congreso Nacional, darle los debates correspondientes", argumentó Canales.
El análisis del sector económico independiente subraya además la urgencia de reorientar partidas institucionales y eliminar cualquier mecanismo de gasto que carezca de auditoría pública.
El FOSDEH instó a los parlamentarios a revisar las asignaciones de las dependencias encargadas de la fiscalización estatal, las cuales han experimentado ajustes a la baja en el proyecto en discusión.
"Con lo que se conoce de este proyecto de presupuesto, de manera puntual se debe eliminar todo aquello que implique opacidad o secretividad en algunas partidas", exhortó la economista.
La representante del organismo enfatizó que la ratificación del presupuesto general debe consolidarse mediante un debate abierto que garantice la rendición de cuentas e impida la discrecionalidad en el manejo de los fondos del Estado.