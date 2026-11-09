Nasry Asfura viajará a Estados Unidos para reunirse con el FMI y Cuenta del Milenio

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente Nasry Asfura volverá a viajar a Estados Unidos, ahora para reunirse con el Fondo Monetario Internacional (FMI), Cuenta del Milenio y otros actores. EL HERALDO confirmó con fuentes en el Poder Ejecutivo que Asfura se reunirá este jueves 12 de noviembre con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. En el encuentro, el presidente de Honduras propondrá un nuevo acuerdo tras el reciente que fue cerrado y dará al país 120 millones de dólares.

El mandatario será acompañado por la canciller Mireya Agüero; el presidente del Banco Central, Roberto Lagos; y el ministro de Finanzas, Emilio Hércules. La comitiva hondureña también prevé encuentros con funcionarios del Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse Con la Corporación del Desafío del Milenio se pretende dar seguimiento a las gestiones para lograr un compacto de fondos que rondaría entre 800 a 1,000 millones de dólares en donación. Honduras aún no sabe si accederá al compacto de fondos de la Cuenta del Milenio tras conocerse el 4 de noviembre que se aprobaron 14 de los 22 indicadores.

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