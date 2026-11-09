Roberto Lagos: “Cumplir el acuerdo con el FMI nos ha permitido confianza y credibilidad”

Roberto Lagos , presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y miembro del Gabinete Económico, brindó una entrevista a EL HERALDO para analizar la relación con el Fondo Monetario Internacional.

La reciente visita a Tegucigalpa de Nigel Chalk , director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, es una evidencia de la buena relación con la administración del presidente Nasry Asfura.

Tegucigalpa, Honduras.- El cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacará en 2026 como uno de principales logros del Gobierno.

¿Cuál es su análisis de la relación del Gobierno de Honduras con el FMI?

Este ha sido es un proceso de construcción de credibilidad y de confianza. Nosotros lo que tenemos es un programa de la administración anterior, la cuarta revisión tuvo que haberse realizado el año pasado, en octubre, y no se llevó a cabo porque no se logró un acuerdo técnico. Al tener un programa con el FMI, los problemas estructurales son los mismos, lo que cambia es la visión.

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El Gobierno del presidente Asfura ha mostrado un compromiso de hacer las cosas de manera correcta, lo que se refleja en el cumplimiento del acuerdo técnico. De las 17 metas estructurales del programa, 12 fueron cumplidas por esta administración en menos de 10 meses.

¿Qué continúa ahora con el Fondo Monetario después de cumplir el acuerdo?

Esa credibilidad y confianza nos permite un espacio para que el gobierno del presidente Asfura pueda definir un nuevo programa con el FMI. Este programa será la punta de lanza del plan económico de esta administración. Será de 36 meses y esperamos iniciar las negociaciones el próximo año.

¿Cuándo comienzan a definir el nuevo acuerdo que negociarán con el FMI?

El Gabinete Económico ya comenzó a trabajar para concluir lo más temprano el acuerdo con el Fondo Monetario. Si iniciamos en enero (de 2027), se tardaría más negociar el acuerdo, ya que la revisión de los equipos del FMI toma tiempo en Washington, hasta llegar a la aprobación.

¿Qué tipo de programa se negociará con el Fondo Monetario Internacional?

Aún se trabaja en ese detalle, será la visión del presidente Asfura la que decida el programa que se quiere, ya sea un programa con desembolsos o un programa precautorio.