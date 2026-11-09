Roberto Lagos: “Cumplir el acuerdo con el FMI nos ha permitido confianza y credibilidad”

Tegucigalpa, Honduras.- El cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) destacará en 2026 como uno de principales logros del Gobierno.
La reciente visita a Tegucigalpa de Nigel Chalk, director del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI, es una evidencia de la buena relación con la administración del presidente Nasry Asfura.
Roberto Lagos, presidente del Banco Central de Honduras (BCH) y miembro del Gabinete Económico, brindó una entrevista a EL HERALDO para analizar la relación con el Fondo Monetario Internacional.
Entrevista
¿Cuál es su análisis de la relación del Gobierno de Honduras con el FMI?
Este ha sido es un proceso de construcción de credibilidad y de confianza. Nosotros lo que tenemos es un programa de la administración anterior, la cuarta revisión tuvo que haberse realizado el año pasado, en octubre, y no se llevó a cabo porque no se logró un acuerdo técnico. Al tener un programa con el FMI, los problemas estructurales son los mismos, lo que cambia es la visión.
El Gobierno del presidente Asfura ha mostrado un compromiso de hacer las cosas de manera correcta, lo que se refleja en el cumplimiento del acuerdo técnico. De las 17 metas estructurales del programa, 12 fueron cumplidas por esta administración en menos de 10 meses.
¿Qué continúa ahora con el Fondo Monetario después de cumplir el acuerdo?
Esa credibilidad y confianza nos permite un espacio para que el gobierno del presidente Asfura pueda definir un nuevo programa con el FMI. Este programa será la punta de lanza del plan económico de esta administración. Será de 36 meses y esperamos iniciar las negociaciones el próximo año.
¿Cuándo comienzan a definir el nuevo acuerdo que negociarán con el FMI?
El Gabinete Económico ya comenzó a trabajar para concluir lo más temprano el acuerdo con el Fondo Monetario. Si iniciamos en enero (de 2027), se tardaría más negociar el acuerdo, ya que la revisión de los equipos del FMI toma tiempo en Washington, hasta llegar a la aprobación.
¿Qué tipo de programa se negociará con el Fondo Monetario Internacional?
Aún se trabaja en ese detalle, será la visión del presidente Asfura la que decida el programa que se quiere, ya sea un programa con desembolsos o un programa precautorio.
¿Qué significa para la administración Asfura tener un acuerdo con el FMI?
Tener una relación con el Fondo Monetario Internacional es tener el marco que permite acceso a recursos de los organismos multilaterales y en especial de apoyo presupuestario, y ese es el convencimiento del Gabinete Económico.
¿Cómo impacta el cumplimiento del acuerdo con el Fondo Monetario en la economía de Honduras?
Permite el acceso a los mercados de capitales en mejores condiciones, nosotros hicimos una colocación de 815 millones de dólares a una tasa de 6.40%, menor que el 8.625% del bono por $700 millones del Gobierno anterior. Además abarata el costo del financiamiento para el sector privado que busca recursos en el mercado de capitales.
¿Cómo valora la visita del director del Departamento del Hemisferio Occidental a Honduras?
No recuerdo que un funcionario de ese rango del Fondo Monetario haya venido al país. Él vino a certificar el cumplimiento del acuerdo técnico. También viene al país este 18 de noviembre la vicepresidenta del Banco Mundial, Susaina Cordeiro Guerra. Estas son visitas de alto nivel que nos permite posicionar al país y, adicionalmente, generar esta relación fluida con los organismos multilaterales como el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID y la CAF (Corporación Andina de Fomento) para la implementación de las reformas en Honduras.